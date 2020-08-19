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中職／高國輝三分砲擊敗兄弟 悍將5連勝
富邦悍將隊今晚作客洲際棒球場，靠著高國輝的3分砲加上江國豪6.1局失2分的好投，以8：2擊敗中信兄弟隊，將球隊本季最長連勝延續到5連勝，下一場要挑戰隊史最長的6連勝。
悍將隊3局上先靠范國宸三壘打加上申皓瑋適時安打，攻得一分，5局上高國輝的3分砲奠定勝基，6局上張進德的陽春砲更將比數拉開到6：0，也就此領先到最後。
第八棒的申皓瑋繳出3安、3打點，獲選單場MVP，張進德扮演強力第二棒，總計1安打、1打點、2得分，連續5場得分、連續5場敲安、而且連續4場貢獻打點，張進德與高國輝都是悍將隊這波連勝中，打擊表現特別突出的打者。
江國豪先發6.1局被敲6安，前6局連賞對手鴨蛋，直到7局下破功，丟掉2分，連兩場先發奪勝，防禦率也下修到6.28。
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