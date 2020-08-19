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日職／對決宋家豪敲滾地 王柏融連15打數無安打

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王柏融重返一軍4打數無安打。 擷圖自畫面
王柏融重返一軍4打數無安打。 擷圖自畫面

日職火腿隊台將王柏融今日重返一軍，對樂天隊上演「台灣對決」，9局下面對登板救援的樂天隊台將宋家豪，敲出投手方向滾地出局，王柏融累計4打數無安打，宋家豪則是1局失1分，火腿隊最終以2：12敗給樂天隊。

王柏融今天擔任第六棒、指定打擊，前三打席面對涌井秀章皆未建功，2局下面對一壘有人，敲出一壘方向滾地，形成雙殺，5局下敲出投手滾地遭刺殺，7局下敲成二壘方向小飛球出局。

9局下的第四打席，王柏融面對上場救援的宋家豪，宋家豪登板後用一壘滾地、三振，連續抓到兩個局數後，一顆150公里的速球被淺間大基敲出三壘打，又被下一棒石井一成敲安，丟掉一分，接下來換王柏融站上打擊區。

兩人的對決中，王柏融面對宋家豪投出的136公里變速球，敲成投手方向滾地，宋家豪接住後傳往一壘刺殺，收下最後一個出局數。

王柏融今天總計4打數無安打，打擊率下降到0成86，加上下放二軍前的出賽，在一軍已連續15打數無安打；宋家豪雖找回球速，但在一軍已連三戰失分，防禦率上升到4.87。

火腿隊全隊都遭涌井秀章壓制，僅從他手上敲出4支安打，唯一得分是西川遙輝在3局下的陽春砲，涌井秀章總計投8局，失1分，另有3次三振、1次四壞保送，防禦率下降到2.21，拿下本季第8勝，續居太平洋聯盟勝投、防禦率王。

樂天打線大爆發，雖未開轟，不過全隊敲出13支安打，有效串聯，田中和基3安3打點、鈴木大地3安2打點，都有猛打賞演出。

宋家豪 王柏融

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