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中職／強投最怕傷來磨 那些年轉型成功的豪打們！

聯合新聞網 / Ramos
中信兄弟一壘手蘇緯達要不是大學時期受到手傷影響，現在可能是在投手丘上大展身手。 聯合報系資料照片
中信兄弟一壘手蘇緯達要不是大學時期受到手傷影響，現在可能是在投手丘上大展身手。 聯合報系資料照片

放眼目前中華職棒，其實有不少打擊好手，學生時期曾懷抱投手夢，但因為各種不同原因，只能黯然步下投手丘，走上打擊區，用手中球棒揮灑另一片天。

好比說中信兄弟「代打之神」蘇緯達，兒時崇拜松坂大輔，夢想有朝一日能像松坂一樣，站上職棒投手丘投球，他在台東泰源國中球速就飆破140公里，主要擔任後援，同學王躍霖、羅華韋則是先發投手，曾攜手奪國中棒球聯賽硬式組冠軍，戰力超強。

蘇緯達升上台中高農(現興大附農)，高一球速飆到145公里，前景一片看好，可惜後來因右肩和右手肘不適無法常投球，只能偶爾客串投手，後來專攻打擊，今年代打寫下單季5轟、生涯累計7轟兩大中職紀錄。

蘇緯達中信兄弟隊友詹子賢，在南英商工一年級更猛，飆速148公里，當時他目標成為一名強投，盼一圓兒時就有的投手夢想，可惜也是因為右肩受傷的關係，始終無法找回原有投球機制，不得不棄投從打，兩年前在中職明星賽5項戰技大賽，詹子賢投出147公里速球球技驚四座，為幾名參賽者中最速紀錄。

中信兄弟外野手詹子賢在高一時期曾在菁英大賽技壓郭俊麟，但高二就出現投球失憶症，還好唸文化大學時棄投從打，並逐漸展現超強打擊能力，才能以超高的420萬元簽約金加入中信。 聯合報系資料照片
中信兄弟外野手詹子賢在高一時期曾在菁英大賽技壓郭俊麟，但高二就出現投球失憶症，還好唸文化大學時棄投從打，並逐漸展現超強打擊能力，才能以超高的420萬元簽約金加入中信。 聯合報系資料照片

統一獅當家開路先鋒陳傑憲，從小到大都是內野手兼投手，國中畢業赴日本讀岡山共生高校，球速可以丟到146公里，依舊是投手、內野兩頭跑，可惜高三時他把右手肘韌帶給投斷了，往後就沒再當投手。

陳傑憲在統一獅的隊友鄧志偉，以長打火力著稱，事實上，鄧志偉在中道中學球速竟然可以丟到150公里，無奈有一次青棒國手選拔藍白對抗賽，鄧志偉為了不想輸給同場較勁的黃志龍，猛力催球速，和陳傑憲一樣把右手肘韌帶給投斷了，升上文化大學只好專心打擊。

統一獅內野手鄧志偉在中道中學時竟然就有150公里的球速，可惜手肘韌帶斷裂，只能專心打擊。 聯合報系資料照片
統一獅內野手鄧志偉在中道中學時竟然就有150公里的球速，可惜手肘韌帶斷裂，只能專心打擊。 聯合報系資料照片

兒時懷抱投手夢的職棒球員還不少，富邦悍將二壘手王正棠就是如此，他在穀保家商球速可以投到148公里，變化球種包括曲球、滑球、變速球，他覺得投球比較好玩，也很有成就感，還真的認真考慮要朝投手之路發展，自評投球比打擊更有天分。

不過，王正棠升上台體大要面臨的現實是，當時陣中強投黃恩賜、施子謙、呂彥青壓陣，投手戰力超強，他實在沒有太多投球空間，只能認份專攻打者。

去年中職年度MVP朱育賢，進台北重慶國中才接受科班訓練，由於身材出眾，他一入隊就是主力投手，重要比賽都是他在丟，沒想到國二手就撐不下去了，檢查發現是右手肘韌帶撕裂傷，從此無法再投球，兒時投手夢就此夢醒時分，不過也間接成就後來的左打重砲，塞翁失馬，焉知非福。

樂天桃猿外野手朱育賢(右)若是生涯一直朝著投球發展，說不定會比隊友史博威(左)還強呢！ 聯合報系資料照片
樂天桃猿外野手朱育賢(右)若是生涯一直朝著投球發展，說不定會比隊友史博威(左)還強呢！ 聯合報系資料照片

陳俊秀從少棒就是不錯的投手，就讀台東新生國中，與強力左投郭恆孝聯手，拿到國中棒球聯賽硬式組冠軍，升上花蓮體中他更是陣中王牌投手，球速能飆破145公里，青棒時期拿木棒敲全壘打非難事，投打「二刀流」好身手吸引球探目光，不過，為了能更有機會拚上大聯盟，他以捕手身分踏上旅美之路，後來轉戰一壘至今，就沒再上過投手丘了。

當然，還有廣為人所知的林安可、陽耀勳，兩人過去都球速很快的左投，如今在職棒以打者身分討生活，陽耀勳始終無法克服克球不好的毛病，要再當投手機率很低，林安可受過傷後球威大減，反倒在打擊區打得有聲有色，目前暫居聯盟全壘打、打點王，展現不可思議的打擊天賦，未來林安可只要打得愈好，回投手丘的機率愈低，對於還想要投打「二刀流」的他而言，內心掙扎不在話下。

蘇緯達 朱育賢 鄧志偉 詹子賢 陳傑憲

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