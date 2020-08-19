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中職／樂天桃猿聯名卡來了 當家球星、女孩卡面吸睛
2019年底更名完成的「樂天桃猿棒球隊」投入中職戰場，為樂天集團的台灣生態圈再添一塊關鍵拼圖。隨著網路聲量水漲船高，台灣樂天信用卡於2020年8月19日正式公告「樂天桃猿聯名卡」的設計樣式以及發行日期。
一改棒球聯名卡搭配吉祥物或LOGO的市場現況，台灣樂天信用卡不僅發行「樂天Rocky卡」，更推出印有王溢正、陳俊秀、朱育賢、林泓育、陳禹勳，共五名當家球星集合的「桃猿男兒卡」。
此外，為回應廣大球迷心聲，傳言最盛的「樂天女孩卡」由人氣女孩孟潔、菲菲、籃籃、若潼、YURI擔當卡面主角，不負眾望地一次推出三款樂天桃猿聯名卡面供球迷選擇。
球迷千呼萬喚的樂天桃猿聯名卡將於2020年8月20日上午11時正式開放申辦，為歡慶樂天桃猿聯名卡上市，推出樂天桃猿聯名卡獨享優惠。
第一重月月抽樂天桃猿周邊商品，每筆國內交易皆有抽獎機會，不僅有球星T-shirt、棒球帽，還有最珍貴的簽名球大獎，每月抽出100名，且活動持續到12月31日，共抽出400名幸運兒。
另有樂天桃猿商店刷樂天桃猿聯名卡，享5%樂天點數回饋，累積消費滿額還有樂猿卡的續卡優惠，最優可享1元續卡。
除聯名卡的專屬優惠，所有台灣樂天所發行之信用卡皆享有樂天桃猿實體商店95折優惠、快樂炒9折優惠，以及現場購票免加價等樂天10號球員兼卡友的好康。
同時，凡持樂天信用卡至台灣樂天市場消費，除了最強「應猿」商品5折起外，還可以再享5%樂天點數回饋，活動詳情請參考台灣樂天信用卡「應猿刷樂天！主場優惠看這邊！」活動網頁：https://r10.to/haswIa。
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