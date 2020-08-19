中職／猛威爾二軍開箱 23日先發有變數

統一獅隊新洋投猛威爾今天在二軍首次出賽，3.1局失5分，1分責失，控球問題讓總教練林岳平較為擔心，原本預計周日（23日）先發的計畫，還要與二軍教練團討論後才會確定。

猛威爾隔離出關後，在今天首次登板，面對富邦悍將二軍，先發3.1局雖只被擊出3支安打，但用了62球，其中僅32顆好球，好壞球率近半，有4次四壞保送。

林岳平表示，從猛威爾在二軍先發的數據來看，「狀態不是百分百，控球不是很好。」原本設定周日將由猛威爾在一軍先發，但林岳平語帶保留的說，要等晚上看完影片，再與二軍教練團討論後才會確定。

獅隊面臨「先發荒」，上周讓林其緯相隔三年重返先發，林其緯也繳出先發4局失4分的成績，林岳平說：「投得很不錯了。」獅隊本周不打算再派林其緯先發，不過若猛威爾真的趕不上，林岳平坦言：「還沒想到另一個人選。」

除了猛威爾外，另一名新洋投泰迪也在15日隔離出關，兩人預計在周五與獅隊會合，林岳平說：「泰迪的狀況，要等碰面後才會知道。」