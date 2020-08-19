中職／羅國龍回一軍 心累歷程常跟兄弟說

統一獅隊今天將羅國龍拉上一軍，加上在富邦悍將隊的高國輝、高國麟，高家三兄弟終於到齊，因為復健而「心累」的歷程，羅國龍也都跟兄弟們分享，「昨天他們知道我上一軍時，也都很高興。」

羅國龍因足底筋膜炎，開季後先在二軍休養，7月初才開始在二軍出賽，今天是本季首次升上一軍，對樂天桃猿隊之戰，將在板凳待命，羅國龍說：「就像國麟一開始也不是先發，不管代跑、代打、代守，只要做好自己工作就好。」

總教練林岳平表示，因為球隊目前外野先發的蘇智傑、林安可、陳傑憲都是左打，右打的羅國龍可以增添打線多樣性，面對左投時也可能先發上場。

近年來羅國龍常因傷病問題，壓縮到出賽空間，但像今年這麼長時間的缺陣，對他來說還是第一次，「受傷很難調整手感，不能上場比賽，成績自然有影響，一直打打停停的，重複著復健過程，雖然身體變得強壯，但心會累。」

無法上一軍的心境，羅國龍會打電話給國輝、國麟分享，特別是弟弟國麟，羅國龍說：「他的心態滿強韌的。」兩人近期手感火燙，受訪時希望國龍也能趕快上一軍會合，羅國龍說：「就互相鼓勵吧，希望能健康打完，待到球季結束。」

獅隊為了加強二軍訓練，7月起邀情陳連宏回鍋擔任二軍整合教練，羅國龍表示，陳教練的訓練量很大，但也正好測試自己的腿能否負荷，「還有很多好處，像是打擊的量很多，手感上也可以維持。」

至於足底筋膜炎的傷勢，羅國龍表示：「腿還是會有感覺，但比賽沒有問題。」開始回到球場後，也會用泡水、動態伸展、加強肌力的方式，幫助自己能夠走完一整季。