中職／酒駕事件後重返一軍 郭阜林：深感抱歉

統一獅隊今天做出球員異動，將郭阜林、羅國龍升上一軍，遞補昨天吳桀睿、林威志下二軍的空缺，而郭阜林也立刻扛起先發第六棒、三壘手的任務，因酒駕事件下二軍反省，郭阜林也對自己的行為深感抱歉，希望用場上好表現回饋球迷。

吳桀睿因16日對富邦悍將隊之戰，跑壘導致腳踝不適，因此下二軍休養，總教練林岳平表示，因為本周5連戰，因此拉郭阜林上來，遞補吳桀睿的戰力，「必須做出選擇。」

郭阜林因機車酒駕事件，在6月13日降到二軍，也被球隊禁賽2個月，8月16日期滿，上一次在一軍出賽已是6月10日，官網上7月14日的出賽為補賽紀錄，在一軍出賽36場，打擊率3成12，另有8轟，6月下二軍後，出賽7場，敲出12安，包括2轟。

對於自己騎車酒駕的行為，郭阜林也感到很抱歉，他說：「自己的行為造成球隊跟社會大眾的困擾，深感抱歉也深自反省，未來會更謹言慎行，專注在棒球場上，回饋給球迷。」

這段期間郭阜林感謝家人的支持，「家人一開始當然也是責備我，但是最後還是支持我、鼓勵我。」也感謝教練團、球隊願意讓他回到一軍，「這次回來，自己也下定決心，用好的表現回饋球隊，自己多努力一點，追到其他人的腳步。」

郭阜林從昨天開始隨隊訓練，今天得知要擔任先發，他表示前兩局應該會很緊張，因為觀眾多，心情會比較亢奮，雖然在二軍一直模擬比賽感覺，不過一軍的強度更高，自己還是專注在「把球打進場內」這個目標。」