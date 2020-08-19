日職／王柏融重返一軍先發戰樂天 首打席擊出雙殺打

比賽數據

●二局下，火腿0:3落後(樂天二局上攻3分)，火腿進攻，五棒大田泰示率先安打上壘；王柏融第六棒以指定打擊身分上場，無人出局一壘有人，面對樂天先發投手涌井秀章，打至一壘方向出局，且跑者被阻殺在二壘，形成雙殺打。王柏融打擊率降至0.94，此半局火腿未得分。

【賽前報導】

距上次出賽28天，火腿隊台將王柏融再次回到一軍球場，今天對樂天隊之戰，擔任先發第六棒、指定打擊，力拚中止連11打數無安打的低潮。

王柏融上一次在火腿隊一軍出賽已是7月22日，因打擊狀況陷入低潮，在26日被下放二軍，累積出賽8場，每場都敲安打，19打數敲出13安，打擊率6成84。

因為在二軍找回好手感，王柏融在18日正式升上一軍，火腿監督栗山英樹表示，有注意到王柏融在二軍頻頻敲安，感覺到他已找回打擊手感，而王柏融接下來的課題，是要爭取穩定出賽。

王柏融本季在一軍出賽17場，31打數僅敲3安，打擊率0成97，今天將面對樂天先發右投涌井秀章，涌井今年先發8場拿下7勝0敗，防禦率2.38，位居太平洋聯盟勝投王及防禦率王。