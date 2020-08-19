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中職／軍人節敬軍 國軍官兵穿主場加油衫觀戰

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國軍今年將有1萬6000名官兵、眷屬進場觀賞四場「國防MIT-守護ING-英雄主場活動」賽事，官兵以往須穿著軍服觀賽，今年考量天候炎熱，只要穿各隊主場加油衫觀賽即可。記者洪哲政/攝影
國軍今年將有1萬6000名官兵、眷屬進場觀賞四場「國防MIT-守護ING-英雄主場活動」賽事，官兵以往須穿著軍服觀賽，今年考量天候炎熱，只要穿各隊主場加油衫觀賽即可。記者洪哲政/攝影

因應「九三」軍人節敬軍活動，國防部將依慣例和中華職棒合作主場活動，除過去合作樂天桃猿、統一獅、中信兄弟外，今年首度和富邦悍將合作。國防部文宣心戰處長樓偉傑今天表示，待味全龍正式加入職棒一軍時，國防部也將尋求合作機會。

國防部今日召開記者會，與中華職棒四支球團代表互贈簽名球、紀念加油衫。根據國軍和中職規劃，四場「國防MIT-守護ING-英雄主場活動」，將分別於8月21日在樂天桃猿桃園主場、8月26日在富邦悍將新莊主場、8月28日統一獅台南主場、9月2日中信兄弟台中主場。

樓偉傑表示，國軍今年將有1萬6000名官兵、眷屬進場觀賞這四場中職賽事。而和往年不同之處，官兵以往須穿著軍服觀賽，今年考量天候炎熱，只要穿各隊主場加油衫觀賽即可。

去年重返中華職棒的味全龍，今年只能在二軍出賽，明年才會正式在一軍賽事登場。

樂天桃猿 中華職棒 富邦悍將

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