做為外銷日職指標人物 王柏融必須站穩一軍

新冠疫情在全球至今仍未遲緩，導致2020棒球季縮水不少。先是小聯盟賽事取消，而旅美台灣球員林子偉與張育成，距離站穩大聯盟還有一段不短的路要走，球迷自然而然把目光擺到過去所熟悉的日職。

相較於旅美球員，旅日球員今年大致上有一個好的開始，總計有4名選手順利進入到開季一軍名單，包括了羅德隊陳冠宇、西武隊吳念庭、巨人隊陽岱鋼和火腿隊王柏融。可是在球季即將進入至今，不少球員已陷入不小困境，特別是「大王」王柏融。

王柏融本季在一軍打得非常掙扎，卻在二軍有著高達近七成打擊率。 報系資料照

縱觀所有旅日球員，今年王柏融應該算是最有機會站穩一軍的一季。由於火腿開季整體打擊陷入低潮，監督栗山英樹曾經試圖用不同隊型來扭轉頹勢，也因此給與王柏融不少先發機會，只可惜王柏融都沒能夠把握住。如今火腿隊打擊火力持續穩定，且戰績也出現起色，栗山監督似乎已找到下半季最穩健隊型。如此一來，就算大王有機會重返一軍，想要站穩難度則是增加許多。

王柏融在一軍的打擊率不及一成，卻在二軍有著高達神鬼級6成84！如此大落差，叫人不敢置信，但這也許就是日職一、二軍實力差別所在，延伸下來可成為中華職棒與日本職棒層級差異的重要指標。

沒有一位台灣球迷會質疑大王打擊能力，畢竟他是一位在中華職棒屢創紀錄神鬼級打者，他不僅是中職史上唯一打擊四冠王，而且他過去在國際賽上表現也是有目共睹。自從國民打者陳金鋒退役後，最有資格承接未來中華隊四棒位置，相信很多人都會把中職時期的王柏融作為不二人選。只不過，王柏融和前輩陳金鋒在挑戰更高職棒層級時所遇到的困境如出一徹。

2017年王柏融在福岡巨蛋砲打則本昂大。 資料照(中華職棒聯盟提供)

時間回到1998年，如果當年陳金鋒於曼谷亞運沒有從大聯盟級朴贊浩手中擊出全壘打，道奇隊可能永遠不會注意到這位來自台南的年輕人。將近20年之後，王柏融用一記直擊福岡巨蛋中外野兩分全壘打為自己開啟了旅日大門。如果沒有這一記令全場觀眾驚艷的全壘打，日職球探應該也不會對中職打者有太大的興趣。畢竟兩聯盟的等級是有一定差距，再加上這支全壘打是大王從侍Japan的王牌投手則本昂大手中所擊出，如同當年金鋒在曼谷亞運的全壘打般意義非凡。

有趣的是，陳金鋒當年也和目前王柏融一樣，在小聯盟繳出破壞級成績，屢次刷新3A球隊全壘打與打點記錄，可是來到大聯盟卻一籌莫展，總計在大聯盟22個打數中只打出了兩支安打，打擊率0.091，恰巧與目前王柏融在日職一軍打擊率不相上下。不僅如此，兩人都不約而同因為有守備位置重疊問題，阻擋了兩人在一軍得到先發機會。

相較於陳金鋒過去身處國聯沒有DH可打，大王雖然身在洋聯有DH可以得到多一個上場機會，可是火腿目前DH位置是由打擊逐漸加溫的中田翔所占據。再加上，火腿隊兩位外野手近藤健介與大田泰示都有穩定表現，因此王柏融想要在一軍出賽，除非有任何驚人之舉，要不然今年很有可能再次在二軍度過。這相信是沒有一位台灣球迷所樂見。

王柏融在日職的成功至關重要，且對於台灣打者未來是否能前進日職影響深遠，圖為王柏融2018年簽約，與栗山英樹監督合影。 報系資料照

王柏融在日職的成功至關重要，且對於台灣打者來說影響深遠。如果王柏融能夠站穩日職一軍，他的成功是很有機會改變日職以往對於台灣選手貧打的刻板印象，甚至為中職打者開啟外銷日本大門的指標性人物。不過依照目前大王所陷入的打擊困境來看，中職打者未來想要輸出海外還要再等等。