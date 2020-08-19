中職／獅迷從花蓮騎車返家摔車過世 球團傷慟

中華職棒統一獅商品部工讀生「小黑」游慧雯昨天從花蓮騎車回台南的路上失聯。家屬昨晚已在台11線61.4公里一處大排水溝尋獲，不過已傷重不治，也讓球團過去共事同事傷慟不已。

游慧雯除了在獅隊商品部打工，也擔任過球團舉辦的冬、夏令營隊輔，突然的車禍離世，讓之前的營隊營長、現任球團課課長的何信標，難過的在臉書寫下「永遠的隊輔長謝謝妳，營長永遠感謝妳。」

何信標昨天也發文指出，「小黑看到訊息趕快回一下，花蓮看到你熱情的為統一獅加油，你的大學生活寒暑假都在營隊幫忙我，因為有妳讓我們的營隊更活潑、更好玩，我們一起在台南棒球場帶領著棒球營隊的孩子，對抗霸王級的寒流，冷到手都麻了大家還是守護著孩子們。」

游女相關友人在今天午夜12時多網上透露，傳在台11線花東海岸公路花蓮縣豐濱鄉石梯坪路段中的一處水溝找到人訊息；家屬上午發文證實游慧雯傷重不治；轄區花蓮縣警局鳳林分局協助將遺體暫置花蓮殯儀館。

獅隊上週到花蓮棒球場舉辦5場賽事，游慧雯休假到球場看球，球團回程時都還有看到她、跟她打招呼。不過，昨天游慧雯的朋友群發出協尋消息，訊息中提到，游慧雯週一早上從花蓮沿台11線騎車要回台南，但之後就失聯，經過24小時都沒有聯繫上。