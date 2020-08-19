中職／選秀逆向思考 獅隊可再造投打本土王國

今年球季截至目前為止，全年度戰績由中信兄弟與樂天桃猿以超過7.5場差大幅領先另外兩隊，不過富邦悍將及統一獅依舊有亮眼之處：富邦下半季調整陣容收到不錯的效果，目前暫居領先；統一則是克服恐黃症，對戰中信兄弟勝場已經超越上半季，在個人數據榜單上更是耀眼。

個人榜部份，獅隊以打者排行榜最為耀眼，去年他們一個獎都沒有，現在除了盜壘外，其他均位居領先的地位。林安可及蘇智傑佔據全壘打榜前兩位，尤其林安可還有機會打破新人全壘打紀錄，另外現在也位居打點王。曾在2018年拿下安打王的陳傑憲，今年傷癒歸隊後再展身手，暫居打擊王及安打王，而且都領先對手有一定的距離。

陳傑憲安打率、上壘率都高，速度表現也不差，是繼黃甘霖之後獅隊最稱職的開路先鋒。 聯合報系資料照片

投手方面雖然榜上還有待努力，但獅隊年輕投手陣容已不容小覷，先發中已經有江辰晏及施子謙是足堪大任的投手，他們自2018年開始固定先發，已成為近年中職極為罕見可以擔任球隊3年以上的本土先發投手。另外陳韻文在救援方面穩定發展，年僅24歲就拿下超過70次救援成功，他的球速及球威讓他仍有旅外的機會。

上面提到的球員，都是23~26歲，獅隊可謂英雄出少年。以現況而言，獅隊這幾年選秀成果看似不錯，不過時序回到2013年，當時已逐漸進入統一王朝的末期，不過拜義大陣前換將兵荒馬亂之際，再度拿下冠軍的情況下，只有第四順位選秀權。由於順位不佳，球團毅然決然決定放棄前三輪資格，網羅旅美歸國的郭泓志。只是雖然他在2014年貢獻不少，但隔年就因傷只出賽10場，年底即不續約離隊，讓獅隊選秀策略遭到質疑。

隔年選秀會改為季中舉行，並採抽籤制辦理，獅隊未抽中強打陳俊秀後，也沒與其他兩隊爭奪羅嘉仁，而是選入高中畢業生陳韻文。2015年又是另一波旅外歸國潮，統一依然放棄爭奪旅外球員，而是持續選入年輕投手。不過這樣補強策略卻讓獅隊由盛轉衰，主要原因在於未能解決打者面臨世代交替問題，沒有年輕球員頂上戰力，造成戰績不振，最後還是必須讓老將們帶傷上陣。

陳韻文在2014年加入職棒後，2017年才穩定出賽，在這期間獅隊選秀策略可是被罵翻了，但養成效果好，現在一切都值得了！ 聯合報系資料照片

由於其他球隊此時多不缺乏主力球員，因此選秀會中除了旅外球員外，就是將前幾順位目光轉向高中畢業的潛力球員。獅隊因為球隊已陷入隊史上最大低潮，這時候必須找尋可以立即投入一軍賽場的最即戰力球員。自2016年起，前幾輪都是帶回可立即上場的球員，包含首輪的蘇智傑、陳重羽及林安可，更在次輪之後網羅陳傑憲、陳重廷、施子謙及吳桀睿。

近十年的選秀中，統一獅在2013年之前的選秀策略確實失敗居多，後續又跳過旅外球員，等於放棄當下戰績及票房，著實讓獅隊經營團隊遭受不少責難。不過在短時間選入那麼多即戰力打者後，好運到可打造繼羅敏卿、陳政賢及高國慶、潘武雄之後另一個強打世代。投手方面更是充滿機會，幾位年輕投手只要再增加投球穩定度，都可能成為王牌接班人。

獅隊以往有很多本土傳奇球員，現役好手若能好好培養，或許有機會再造經典，讓無論投、打都是本土王國。 聯合報系資料照片

其實2018年開始，獅隊的本土球員已經展現不錯的韌性，只要洋將環節不要落後其他球隊太多，已證明還有與其他球隊拚搏的機會。統一現在擁有滿手本土好牌，只要用心經營及培養，這些球員都還有10年以上的職棒生命，絕對最有機會再造投、打本土王國，再度展現雄獅面貌。