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未來之星對抗賽／陽尚衛獲再見保送 U23中培隊搶勝

中央社 / 記者謝靜雯台北18日電

未來之星棒球對抗賽，U23世界盃中培隊今天與新北市成棒隊交手，2隊鏖戰至延長賽第10局，U23中培隊靠著陽尚衛選到再見保送以1比0拿勝，投手李超後援穩守、拿下勝投。

未來之星對抗賽，U23世界盃棒球賽中華培訓隊今天在台體大棒球場與新北市成棒隊交手，U23中培隊由莊陳仲敖先發，投5局被敲3支安打，投出3次三振、無失分。

U23中培隊6局啟動牛棚，許育銘、李軒慈、邱宇倫、旅美球員林凱威依序登板，各投1局沒有失分，各被敲出1支安打；林凱威用14球投1局，投出1次三振1次保送，被敲1支安打，最快球速147公里。

兩隊9局打完0比0僵持不下，延長賽突破僵局制10局上半，U23中培隊由投手李超後援登板，投1局沒被敲出安打，投出1次三振、力守不失分；下半局U23中培隊靠短打推進、故意四壞保送，滿壘時陽尚衛選到再見保送，順利拿下勝利。

原訂晚上賽事由亞洲大學棒球錦標賽中華培訓隊與U18亞洲青棒錦標賽中華培訓隊交手，但因為雨勢不斷、比賽順延至9月4日打雙重賽，採7局制。

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