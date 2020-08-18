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中職／防疫不鬆綁 聯盟加強執行5措施
中華職棒大聯盟今天召開第九次防疫會議，針對球場防疫等相關議題進行討論。秘書長馮勝賢表示，依照8月1日中央流行疫情指揮中心規定，聯盟將加強球場防疫措施之執行，會議後確定五項決議。
有鑑於近日台灣疫情升溫，在符合防疫規範的前提下，聯盟將嚴格執行各項防疫措施，以維護球場清潔及提供球迷朋友安心舒適的觀賽環境。
今天所召開的中華職棒第九次防疫會議，相關決議如下
1、依照8月1日中央流行疫情指揮中心之規定，將要求聯盟與球團的工作人員（除場地整理人員外），於賽事進行期間，嚴格執行配戴口罩。
2、球員吐口水之行為，由勸導改為罰款，違反規定者一次罰款500元，經舉證後開罰。
3、為加強防疫措施之執行，現階段仍不開放客場應援團入場。
4、球隊應援團在表演期間不用戴口罩，不過在移動時，必須戴口罩。
5、考量疫情尚未穩定，在現有防疫實聯制精神下，球迷進場時間較長，下半季比照上半球季，延賽將安排於比賽週進行補賽，不安排假日雙重賽。
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