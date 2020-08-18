中職／防疫不鬆綁 聯盟加強執行5措施

軟銀在上週面對墊底的歐力士，打出5勝1敗的戰績，以29勝20敗1和，5成92的勝率重回洋聯龍頭寶座，領先居次的樂天有1.5場勝差。軟銀雖然暫居第一，但團隊打擊率卻是聯盟中最低的一隊，能夠擁有競爭力，甚

2020-08-18 07:00