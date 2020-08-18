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中職／蔡齊哲、陳琥連環爆 兄弟二軍不敵龍隊
中信兄弟二軍今天與味全龍隊交手，原訂在前天演出一軍初先發的魏碩成，因雨打亂計畫，今天改到二軍登板，先發2局，因曾陶鎔的兩分砲掉分；蔡齊哲、陳琥在比賽後段接連崩盤，讓龍隊以17：6大勝。
魏碩成原訂在16日於桃園球場先發迎戰樂天桃猿隊，將是他的一軍初先發，但周六賽事因雨取消，羅傑斯順延一天登板，魏碩成的先發取消，總教練丘昌榮表示將會日後再另找機會。
今天二軍先發名單排出，魏碩成扛先發投手，一開賽就連飆2K，但他在第二局先遭劉基鴻敲安打，曾陶鎔隨後補上兩分砲。
魏碩成先發2局被敲2安打、失2分，送出3三振、1保送，本周仍有可能在一軍初先發。
兄弟投手群守不住龍隊攻勢，包括本季常駐一軍的蔡齊哲，面對5人次只解決1人，被敲2安打、2保送，最終丟掉4分；接替的陳琥投1.1局，被敲4安打、3保送，再失4分。
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