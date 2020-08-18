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中職／吐一次口水500元 聯盟接下來將嚴格執行
中職聯盟今天進行領隊會議，討論接下來防疫方針，因應疫情再次嚴峻化，中職宣布接下來的賽事將嚴格執行吐口水罰則，經舉證後開罰，違反規定者一次罰500元。
此次領隊會議從上午9點半一路進行到下午2點，議題多數針對防疫規範，為配合中央疫情指揮中心最新建議，中職祕書長馮勝賢宣布，接下來賽事將嚴格執行吐口水的罰則，「經舉證後開罰，違反規定一次500元。」
中職本季原本就有針對吐口水進行勸導，馮勝賢坦言，「安全組一直有在做督導，從開季就一直在發，每個禮拜發給球團的公文就十幾張，有的球員都被發三次以上了。」球員場上吐口水的習慣根深蒂固，過去只採柔性勸導，接下來將嚴格執行，被拍到就將開罰。
客場應援部分，也因目前疫情仍然嚴峻，在各隊一致同意下維持不開放。
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