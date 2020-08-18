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中職／猿隊公布阿迷趴主題球衣 勇敢之鷹球衣上戰場

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿公布阿迷趴主題球衣。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿公布阿迷趴主題球衣。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊阿迷趴（ARMY PARTY）即將在8月21日起展開，周五榮耀國軍英雄的「國防部揪你來看球」即將來到，現場賽前活動豐富，國防部安排戰機衝場為2020年阿迷趴現場民眾進行超威的開場演出，周六、日則是安排藝能界明星賽前賽後演唱，今公布主題球衣「勇敢之鷹」參戰阿迷趴。

猿隊繼5月7日後再與國防部合作，活動首波釋放戰機衝場訊息，以戰機為8月21日的比賽衝場，展現空軍司令部一直以來專業優異的飛行戰技。

猿隊今天公布主題球衣「勇敢之鷹」，以戰鬥機身為大色調的大膽設計搭配空戰符號向國機勇鷹致敬，成功的作戰需要前線及後勤充分配合，「勇敢之鷹」向包含空軍在內的所有國軍致敬，榮耀所有的英雄，聖戰在即。

第八屆阿迷趴另外的亮點將是首度與國防部聯名發行紀念球，為榮耀台灣國防工業，猿隊宣揚國機國造、國艦國造理念，破天荒與空軍「勇鷹」、海軍「沱江」、陸軍「雲豹」聯名，推出紀念球，讓本屆阿迷趴更深植人心。

阿迷趴盛大的棒球場英雄演出讓球迷朋友絕對不能錯過！8月21日當天邀請年度受表揚國軍楷模與其眷屬一起體驗猿風加油並且共享榮耀，所有賽前活動將待19日完整公布，桃猿男兒也將連續三天穿上「勇敢之鷹」實戰上場，向英雄致敬。

樂天桃猿 棒球

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