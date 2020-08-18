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日職／歸隊倒數？王柏融隨火腿一軍練球

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
日本媒體已捕捉到王柏融隨隊練球畫面，預料他即將重返一軍作戰。。 報系資料照
日本媒體已捕捉到王柏融隨隊練球畫面，預料他即將重返一軍作戰。。 報系資料照

效力日本火腿隊的旅日台將王柏融，下放二軍逾三個禮拜，打出超火燙打擊成績，有望在本周回到一軍。日職尚未公布正式異動，但日本媒體已捕捉到王柏融隨隊練球畫面，預料他即將重返一軍作戰。

王柏融本季開季打擊狀況低迷，退出先發打線後，出賽有一場沒一場，在7月26日遭下放二軍時，打擊率僅0成97。

王柏融的火力一到二軍就釋放，出賽8場，累積27打席、19打數敲出13支安打、有一發全壘打，打擊率高達6成84，在二軍待了23天，終於等到重返一軍的契機。

火腿今天起與樂天金鷲隊展開六連戰，王柏融已經出現在陣中，就等球團公布異動，正式登錄王柏融。

王柏融 日本火腿 樂天金鷲

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