未來之星對抗賽／U23中培隊旅美投手壓陣搶勝 U18林子豪敲3安

中央社 / 台北17日電
林子豪。 圖／聯合報系資料照片
林子豪。 圖／聯合報系資料照片

未來之星棒球對抗賽，U23世界盃中培隊今天與U18亞青中培隊交手，U23中培隊旅美球員鄭浩均中繼登板、飆速150公里，U23中培隊以6比5拿勝；U18中培隊林子豪單場3安，表現不差。

未來之星棒球對抗賽在台體大棒球場舉行，晚間比賽由U23世界盃棒球賽中華培訓隊與U18亞洲青棒錦標賽中華培訓隊交手，U18中培隊派出速球派投手陳志杰先發，前4局展現壓制力，直到5局先被敲出二壘打，隊友守備失誤掉分。

陳志杰今天總計投5局僅被敲出1支安打，投出3次三振，失掉1分非責失分，面對層級較高的U23中培隊打線，表現毫不遜色。

U23中培隊今天由旅美投手張景淯先發，總計投4局被敲2支安打，投出5次三振、無失分，最快球速143公里；鄭浩均5局接手中繼，8局2人出局後接連被敲3支安打退場，總計投3.2局被敲3支安打，投出2次三振、2次保送，失掉3分責失分，最快球速150公里。

今天比賽U23中培隊5、6局各拿1分，8局靠著單局4支安打、1次保送，攻下3分；U18中培隊8局下半靠著林子豪、馬傑森、陳佳樂接連安打，把鄭浩均打退場，再靠著接連保送、林子崴安打，單局追回4分。

8局打完，U23中培隊5比4領先，9局多添1分保險分；U18中培隊9局下半靠著黃勇傳及林子豪接連安打、滾地球，再追1分，但攻勢沒能延續、吞下敗仗。

棒球 林子豪 張景淯 林子崴

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