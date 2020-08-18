未來之星對抗賽／張弘稜先發最速148公里 亞大棒中培隊搶勝

未來之星棒球對抗賽，亞大棒中培隊今天與台體大交手，亞大棒被看好具旅外潛力的投手張弘稜先發4局失2分、最速148公里，亞大棒李亦崴2安3打點，率隊以7比4拿勝。

未來之星棒球對抗賽今天在台體大棒球場舉行，亞洲大學棒球錦標賽中華培訓隊今天與台體大棒球隊交手，亞大棒先發投手張弘稜，高中畢業後沒有投入中職選秀，把目標放在旅外，今天先發投4局被敲5支安打，投出2次觸身球保送、1次三振，失掉2分責失分、無關勝敗。

比賽前4局打完，亞大棒培訓隊1比2落後；5局靠著接連安打、保送、高飛犧牲打，單局攻下3分、超前比數；7局再靠著接連四壞保送、盜壘、失誤，跑回團隊第5分。

台體大8、9局各拿1分，亞大棒培訓隊8局下半靠著失誤、暴投、保送、莊凱文安打先送回第6分，再靠著犧牲觸擊跑回第7分，順利拿下比賽勝利。

亞大棒培訓隊今天全場敲出6支安打，加上對方投手群送上7次保送、對手3次守備失誤，把握機會搶分；亞大棒中繼投手林奕丞投2.2局被敲2支安打，投出2次三振、無失分，拿下勝投。