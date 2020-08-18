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日職／柳田悠岐一個打五隊 貧打軟銀照樣稱霸

聯合新聞網 / 福耳
軟銀外野手柳田悠岐從7月開始打擊大爆發，目前打擊率.377已經衝到洋聯打擊王，全壘打也有15支。 擷圖自軟體銀行鷹官方FB
軟銀外野手柳田悠岐從7月開始打擊大爆發，目前打擊率.377已經衝到洋聯打擊王，全壘打也有15支。 擷圖自軟體銀行鷹官方FB

軟銀在上週面對墊底的歐力士，打出5勝1敗的戰績，以29勝20敗1和，5成92的勝率重回洋聯龍頭寶座，領先居次的樂天有1.5場勝差。軟銀雖然暫居第一，但團隊打擊率卻是聯盟中最低的一隊，能夠擁有競爭力，甚至能在7月中後就一直維持前兩名至今，本土投手群的貢獻是最主要的關鍵。

軟銀在季前規劃的先發輪值有千賀滉大、東浜巨、石川柊太、和田毅、二保旭、范登賀克(Rick van den Hurk)及新洋投摩爾(Matt Moore)等人，但目前兩名洋投都因傷無法在一軍出賽，還好其他幾名先發的表現還算穩定，大竹耕太郎上週本季首場先發的投球內容也不錯，先發陣暫時沒有太大問題，牛棚裡的高橋礼、莫伊內洛(Livan Moinelo)、嘉彌真新也、川原弘之、泉圭輔、笠谷俊介及兩名新人板東湧梧、津森宥紀，加上終結者森唯斗的表現都很優異，堪稱全聯盟最強的鐵牛棚，也使得軟銀的團隊防禦率只有3.42，比其他5隊都超過4，明顯強了一個檔次。

投手表現十分優異，不過在打擊方面就如前面所提到的，團隊打擊率只有2成43，是洋聯6隊中最差的，雖然54轟及220分的總得分還在前段班，但本季的打擊數據與前幾年相比都有落差，而且不是一兩名打者表現不理想，而是整體打擊的下滑。

本季軟銀打席超過100個的共有8人，但有7人的打擊率不到3成，其中更有3人在2成以下，包括熱男松田宣浩、上林誠知及今年從養樂多轉隊來的巴倫汀(Wladimir Balentien)，松田近年來的打擊率雖都在不高的2成5左右，不過單季能貢獻平均25轟以上，今年打擊手感卻急凍，上週6場比賽有4場無安打，總計21個打數只打出4支安打，現在的打擊率勉強爬上2成；上林則是在18年打出生涯年後就一路向下，去年因傷影響，出賽場次銳減，打擊率也僅有1成94，今年打擊狀況不見好轉，打擊率是比上季更低的1成88；巴倫汀則是令人最失望的一位球員，這名曾拿下許多打擊獎項的強打者，今年來到洋聯後，打擊內容完全不及格，雖有9轟，但打擊率不到2成，22分打點也不算出色，對球隊貢獻不大，照這種情勢發展，本季有可能會是他生涯除了受傷那年之外最差的一年。

超過100個打席中，打擊率唯一超過3成的就是柳田悠岐，他目前的打擊率是3成77，暫居洋聯打擊王，15轟也排名聯盟第2，只落後中田翔2支，不過打點只有38分，僅排第5，當然這跟隊友的上壘率有關，但這3項最主要的打擊數據都是全隊第1，其實柳田在季初6月的打擊成績也不算太好，進入7月後大爆發，單月打擊率4成33，另有7轟及20分打點，上壘率是5成56，長打率8成，OPS則是1.356，都是鬼神般的成績，單月32分得分也平了日職紀錄，幾部以驚人打擊姿勢開轟的影片更是已有超過100萬次的點閱率，在軟銀隊上不論是打擊或精神面上都有著很強大的存在感，可以說是一肩扛起軟銀打線的那個男人。

柳田悠岐有好幾支全壘打是以不可思議的角度擊出，讓人見識到他可怕的打擊技巧。 擷圖自軟體銀行鷹官方FB
柳田悠岐有好幾支全壘打是以不可思議的角度擊出，讓人見識到他可怕的打擊技巧。 擷圖自軟體銀行鷹官方FB

因疫情延誤，7月底才回到日本的賈西亞(Yurisbel Gracial)，在經過隔離及訓練後，終於在今天升上一軍，賈西亞去年打出3成19打擊率、28轟及68分打點的成績，是軟銀陣中非常重要的一名打者，他的回歸或許能分擔一些柳田攻擊上的重擔。不過，軟銀今年的打擊火力比前幾年減弱許多，這樣都還能在洋聯稱霸，如果這些打者的打擊狀況過些日子調回來了，那軟銀到底要怎麼輸？

柳田悠岐 軟體銀行鷹

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