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中職／周華健22日阿迷趴開唱 獻出球場處女秀
樂天桃猿隊本周末舉辦阿迷趴，繼先前宣布23日的賽事請來蘇慧倫開唱，今天再公布22日卡司，將由華語歌壇重量級天王周華健賽後開唱。
10號隊友是樂天最好的朋友，這次「朋友」的原唱真的來到2020阿迷趴了，周華健8月22日將在全猿主場開唱。
從沒想過華語歌壇重量級天王周華健站在棒球場上跟你説「Hi」，陽光遊子丶國民歌王等不管什麼稱號，周華健絕對都適任，最強的表演魅力，無法被取代。
周華健是最著名的華語流行音樂創作歌手、製作人，也一直是最具影響力的華語歌手之一，今年更入圍了第三十一屆金曲獎最佳國語男歌手獎。周華健跟所有熱愛棒球的好朋友打招呼：「到時候希望比賽勝利，球場上我們一起唱歌好嗎？」
周華健將在22日賽後壓軸登場，獻出自己在棒球場開唱的處女秀。
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