中職／獅隊推假面騎士聯名球員卡 24球員、教練入列

統一獅隊29、30日推出假面騎士主題日，取得日方授權同意，將推出「假面騎士Ｘ統一獅聯名球員卡」，共24名教練與選手入列，限量3000包，活動當日於台南棒球場萊恩酷首賣。

獅隊第三波主題日活動，結合假面騎士推出聯名主題活動，規畫進場好禮、闖關遊戲活動，讓喜歡假面騎士的球迷能夠來到台南球場享受聯名主題派對，連續兩天也分別安排「假面騎士1號」及「假面騎士Zero one」和球迷進行見面會活動。

假面騎士Ｘ統一獅聯名商品，目前正在官方購物商城開放球迷預購，預購時間至13日晚上11點59分截止，想要搶先在活動派對開始前拿到商品，就別錯過首波預購，將於26日透過黑貓宅急便宅配出貨。

球團也取得日方授權商同意，推出「假面騎士Ｘ統一獅聯名球員卡」，將由總教練林岳平、首席教練高志綱、陳鏞基、高國慶、邱浩鈞、陳韻文、唐肇廷、江辰晏、施子謙、黃竣彥、陳重羽、古林睿煬、鄧志偉、林靖凱、潘武雄

、鄭鈞仁、林祖傑、陳傑憲、林祐樂、林安可、蘇智傑、鄭鎧文、吳桀睿及潘威倫，共24位選手和教練，搭配假面騎士1號、假面騎士Zero one及假面騎士平成年代20位角色，也是台灣首度集結假面騎士搭配選手推出整組球員卡。