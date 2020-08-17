未來之星對抗賽／林家正猛打賞 曾仁和失4分吞敗

中央社 / 台北16日電
響尾蛇隊旅美捕手林家正。記者季相儒／攝影
響尾蛇隊旅美捕手林家正。記者季相儒／攝影

未來之星棒球對抗賽今天U23及亞大棒培訓隊交手，曾仁和代表亞大棒先發，投4.2局失4分吞敗，U23的林家正演出3安猛打賞，終場U23以6比3擊退亞大棒，林凱威獲救援成功。

為協助因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情沒球季打的旅美球員維持比賽手感，同時讓中華培訓隊以賽代訓，中華民國棒球協會舉辦「未來之星對抗賽」。

晚間由U23中華培訓隊與亞洲大學棒球錦標賽培訓隊交手，亞大棒由前旅美投手曾仁和先發，用61球投4.2局，被敲7支安打，投1次保送、3次三振，失4分吞下敗投；U23則由道奇隊的林暉盛先發，用56球投2.1局，被敲4支安打，失2分。

此戰2局上亞大棒靠著鄭宗哲（海盜隊）、張文賢、高偉豪接連敲安打，攻下2分；不過，下個半局U23也展開攻勢，李育全、林家正（響尾蛇）、邱辰敲安打後，陳聖平（響尾蛇）選到保送擠回1分，陽尚衛擊出高飛犧牲打，形成2比2平手。

U23於4局下靠著林家正、邱辰敲安打，攻下超前分；5局下更是林雨力、李育全、林家正連3棒敲二壘安打，再得2分。雖然6局上亞大棒追回1分，不過，7局下U23也得1分。

投手林凱威（響尾蛇）9局上登板後援，演出3上3下，送出2次三振，無失分，終場U23就以6比3擊退亞大棒，林凱威拿下救援成功。

林家正 棒球

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