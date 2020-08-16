中職／連四季20轟史上第一人 張志豪放眼明年再推進

中信兄弟隊今天以4：1擊敗樂天桃猿隊，4分全靠全壘打轟下，張志豪在第一局的陽春砲，更讓他成為史上第一位連四季完成20轟的球員，他對此表示沒有太多想法，但明年會嘗試讓這項紀錄延續下去。

張志豪去年完成連三季20轟，已是中職第二人、本土第一人，儘管今年他志不在開轟，只想追求確實擊球，仍一步步朝20轟邁進，今天第一局砲轟猿隊洋投卡本特，正式達陣20轟。

「其實，我真的沒想太多。」張志豪表示，「我今年沒有在追求長打，但有好的結果，就會繼續做下去。」他也期許明年還可以繼續推進，「把自己創的紀錄，再延續下去。」

中職過去沒人達成的成就，張志豪可以挑戰成功，近幾年穩定的出賽當然是關鍵，張志豪歸功於重量訓練與賽後伸展做得確實，讓自己可以維持穩定出賽，他也說：「一整年下來，球員一定都會有大大小小的傷，大家都是撐著打過來，不只是我。」