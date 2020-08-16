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中職／說服投手教練「我還可以」 羅傑斯好投奪勝

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
中信兄弟隊洋投羅傑斯投121球，幫助球隊中止3連敗。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊洋投羅傑斯投121球，幫助球隊中止3連敗。記者季相儒／攝影

中信兄弟隊洋投羅傑斯投到第8局，教練團已有換投想法，但他先一步說服投手教練佛斯特，進而演出這場121球、8局失1分好投，九局上等到許基宏超前的兩分砲。羅傑斯表示，當下想要續投，「只是希望盡自己最大的努力，也知道自己還能再解決幾個人。」

此戰兩隊洋投聯手演出好投，猿隊卡本特先發7.2局失1分，羅傑斯更是吃滿8局，同樣只失1分，用了121球。

兄弟總教練丘昌榮表示，「第八局本來是要換上吳俊偉，但羅傑斯說服了投手教練。」他表示，是否換投，不會全聽球員意見，「但當時看他的球質，也是覺得他還可以再投。」

羅傑斯則表示，「當時投手教練一走過來，就馬上跟他說，我還可以再解決幾個人。」

他全場唯一失分為朱育賢的陽春砲，羅傑斯對此表示，「朱育賢是位好打者，我犯了錯，也付出了代價，那球確實打得很好。」

羅傑斯重返一軍後表現脫胎換骨，今天再繳8局失1分後，下半季累積出賽四戰，共投27.1局責失4分、防禦率1.32，兄弟上半季飯碗最不穩的洋投，現在卻是表現最穩的一位。

朱育賢 丘昌榮

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