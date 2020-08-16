聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／說服投手教練「我還可以」 羅傑斯好投奪勝
中信兄弟隊洋投羅傑斯投到第8局，教練團已有換投想法，但他先一步說服投手教練佛斯特，進而演出這場121球、8局失1分好投，九局上等到許基宏超前的兩分砲。羅傑斯表示，當下想要續投，「只是希望盡自己最大的努力，也知道自己還能再解決幾個人。」
此戰兩隊洋投聯手演出好投，猿隊卡本特先發7.2局失1分，羅傑斯更是吃滿8局，同樣只失1分，用了121球。
兄弟總教練丘昌榮表示，「第八局本來是要換上吳俊偉，但羅傑斯說服了投手教練。」他表示，是否換投，不會全聽球員意見，「但當時看他的球質，也是覺得他還可以再投。」
羅傑斯則表示，「當時投手教練一走過來，就馬上跟他說，我還可以再解決幾個人。」
他全場唯一失分為朱育賢的陽春砲，羅傑斯對此表示，「朱育賢是位好打者，我犯了錯，也付出了代價，那球確實打得很好。」
羅傑斯重返一軍後表現脫胎換骨，今天再繳8局失1分後，下半季累積出賽四戰，共投27.1局責失4分、防禦率1.32，兄弟上半季飯碗最不穩的洋投，現在卻是表現最穩的一位。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言