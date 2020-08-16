中職／羅傑斯8局失1分 許基宏九局上開轟相挺奪勝

中信兄弟隊羅傑斯與樂天桃猿隊卡本特兩位洋投，攜手上演一場投手戰，1：1的戰局，直到九局上才由許基宏的兩分砲敲破，陳子豪補上陽春砲，兄弟以4：1擊敗猿隊，也中止3連敗，連挨兩轟的王躍霖承擔敗投。

兩隊前六局的唯一分數，為張志豪在第一局敲出的陽春砲，這發全壘打也讓他連四季都達陣20轟，成為中職史上第一人。

中職以往只出現過連三季20轟打者，1994年到1996年的時報鷹隊洋將喬治為第一人，張志豪在去年完成連三季20轟，成為史上第二人、本土第一人，今天再敲第20轟推進到連四季，一人獨享紀錄。

猿隊悶了六局，第七局才靠朱育賢的陽春砲扳平，陳俊秀、藍寅倫接連敲出安打，但猿隊未能把握趁勝追擊的機會，讓羅傑斯接連取得兩出局化解危機。