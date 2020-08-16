中職／張進德、申皓瑋開轟 悍將單周4戰全勝

富邦悍將隊本周打擊抓狂，今天再以7：4擊敗統一獅後，三連戰橫掃獅隊、單周四戰全勝，且四戰狂攻43分。

獅隊在洋投羅里奇受傷缺陣下，今天必須從牛棚找救兵，推出2008年身披興農牛隊球衣拿下新人王的林其緯先發，生涯雖擁80場先發經驗，但這是他相隔1235天再次擔綱先發投手。

林其緯最終投4局被敲8安打、失4分，第一局先讓蔣智賢安打敲回1分，張進德第四局補上三分砲、本季第4轟出爐。

獅隊換上本周先發1.1局爆的江辰晏中繼，還是躲不過被砲轟，申皓瑋敲出兩分全壘打，江辰晏本季已挨21轟，與悍將隊洋投伍鐸並列挨轟最多的投手。

悍將隊洋投邦威的第二場先發，投5局只被敲出3安打，卻掉了3分，在第五局挨了陳鏞基的三分砲，林祐樂在第七局的陽春砲則是狙擊林晨樺。

悍將隊本周四戰全勝，打線爆發最關鍵，打擊教練換上羅根後，四戰合計攻下43分、67支安打、9支全壘打，打擊表現超火爆。

然而悍將隊贏球也有隱憂，蔣智賢撲球受傷，林益全接投手傳球時被砸中手，兩名主砲提前傷退。