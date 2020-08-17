日職／洋將老弱殘兵多 成了火腿、養樂多的痛

2020年日本職棒球季受疫情影響，NPB特別開放一軍洋將名額可登錄5人、上場4人、同時上場4人。雖然包括阪神、橫濱等幾支原本被看好可以受惠於這個特別規定的球隊，因為陣中洋將陸續受傷導致名額沒有用滿，因而暫時看不出太大的加分效果，不過預料等到傷兵一一歸隊，在球季後半段的決勝期，放寬洋將名額的政策仍會為戰局帶來影響 。

阪神、橫濱－老外傷兵潮

以阪神虎隊來說，2020年洋將採多兵政策，包括台灣左投手呂彥青在內，另外還有賈西亞（Onelki García）、甘凱爾（Joe Gunkel）、蘇亞雷斯（Robert Suarez）、愛德華斯（Jon Edwards），合計5名投手。洋砲則有桑德斯（Jerry Sands）、包爾（Justin Bour）、馬提（Jefry Marté）等3人，總人數8人為隊史上最多的一次。原本被視為超級激烈的老外名額爭奪戰，但實際上原先是佈局投手第一號人選的愛德華斯受傷，與台灣左投呂彥青一樣至今未上過一軍。原先打四棒的馬提也在7月4日之後受傷一路在復健與調整，目前歸期可能要到9月之後，阪神球迷期待的「三洋砲」至今未曾合體，上場機會的競爭也未如預期激烈。

橫濱也是類似的狀況，新洋將奧斯汀（Tyler Austin）雖然很快就適應日本職棒，不過大半時間都因傷缺陣，索托（Neftalí O. Soto）也連續缺席6場比賽，至今只出現8支全壘打，落後給巨人隊岡本和真剛好一半，挑戰全壘打王三連霸出現難度。加上羅培茲（José López）又有衰退跡象，有3洋砲的橫濱DeNA上週對阪神甚至一度排出「純本土打線」應戰。

不過兩隊可用之兵的洋將還是發揮不小的戰力，因此到15日為止橫濱、阪神分居中央聯盟第二、第三。另外，中央聯盟第一的巨人隊更是補強成功，桑奇斯（Ángel Sánchez）、帕拉（Gerardo Parra）這一投一打兩名新洋將都發揮戰力，搭配左投梅西迪斯（C.C.Mercedes）以及最近復出的守護神迪拉羅薩（Rubby De La Rosa），外籍兵團相當管用。季中透過交易從樂天得到的洋砲威勒（Zelous Wheeler）尤其重要，無論攻守或是拚戰態度，都是巨人隊最近在三劍客失常情況下還能守住第一的功臣。加上監督原辰德靈活調度，幫助他們一路保持在首位。

日本火腿－洋砲成了球團的痛

相較之下，太平洋聯盟的日本火腿隊無論投打都沒有「洋將依賴症」，能夠撐到現在勝率過5成，更加顯得不容易。經過8月的一番猛追，日本火腿已經逼近領先群。不過比起洋將，本土選手的表現才是他們戰績起飛的關鍵。

兩名舊洋投表現 不佳，馬丁尼茲（Nick Martinez）戰績1勝4敗、防禦率4.17，羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）至今沒在一軍上場。新洋投費爾哈根（Drew VerHagen）直到最近投出3連勝才開始穩定住，戰績4勝1敗、防禦率3.02，是開季至今火腿隊陣中唯一做出貢獻的洋將。

洋砲更是日本火腿的痛，來自台灣的王柏融出賽17場，31個打數3支安打，打擊率跌破1成（0.097），沒有任何全壘打、打點，日本火腿隊在26日決定將他放到二軍調整。內野手畢耶努耶瓦（Christian Villanueva）是今年火腿隊為了預防王柏融不見起色而買的保險，但他的表現好不到哪裡，7月29日因為自打球打到左腳退場後隔天被抹消登錄，只留下0.186打擊率、2支全壘打、6分打點。在他退場之後，日本火腿隊只能以純本土打線應戰，卻反而衝出10勝5敗的佳績。近藤健介、中田翔、大田泰示固定組成本土中心打線穩住軍心，中田翔甚至已經悄悄爬上聯盟打擊雙冠王，加上西川遙輝、渡邊諒的復活，日本火腿隊八月團隊打擊率升到0.285，與樂天不相上下，本土適時填補了低檔的洋砲戰力。

王柏融在一軍打擊率不到一成，連一分打點都沒用，對球隊的貢獻度太低，即便在二軍開始發威，球團還是暫時不想讓他回一軍。 聯合報系資料照片

中央聯盟的養樂多隊，今年外籍兵團的低貢獻度與日本火腿不相上下。雖然養樂多勝率仍不及5成，不過靠著本土選手夠爭氣，使得原本被廣泛看衰為墊底，現在還可以維持住第四名的席位。

有3年大聯盟資歷的新洋投伊諾亞（Gabriel Ynoa）先發6場防禦率高達9.82，7月底就被降入二軍。去年有24個中繼點的麥可高夫（Scott McGough）也比去年大幅退步，原本最受期待的委內瑞拉籍的蘇亞雷斯（Albert Suarez）卻在7月初就因傷休養至今，養樂多居央聯最差的4.50團隊防禦率，不濟事的洋投群要負相當大的責任。「小巨人」石川雅規表現不佳下二軍，所幸本土王牌小川泰弘挺身而，包括15日投出的無安打比賽在內貢獻5勝。清水昇、長谷川宙輝、梅野雄吾等年輕燕投組成的牛棚更是有大幅進步。

委內瑞拉洋投蘇亞雷斯（Albert Suarez）開季後2連勝、防禦率0.53，是養樂多洋投的唯一希望，卻在7月初就因傷下二軍。 擷圖自養樂多養子官方推特

打擊方面，主砲巴倫汀（Wladimir Balentien）被軟銀以5億日圓高薪挖角，不過栽培出少年本土四番村上宗隆，目前是央聯打點排行榜第二名。老將青木宣親仍然是球隊的精神領袖，加上塩見泰隆、山崎晃太郎等新秀竄起，打擊仍維持一定威力，可惜的是山田哲人仍未完全擺脫低潮，至今竟然只有0.225打擊率、4支全壘打、20分打點。陣中唯一的洋砲艾斯科巴（Alcides Escobar）年薪僅8,800萬日圓，打擊也偶有佳作，在游擊大關上的守備貢獻更是養樂多現階段最欠缺的一環。