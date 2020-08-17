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中職／洋投狀況一籮筐 統一獅攻頂困難重重

聯合新聞網 / Ramos
洋投羅里奇在2018年為獅隊貢獻12勝，去年及今年球季他都曾因傷停賽多時，但獅隊仍對他有情有義，願意耐心等待他傷癒復出。 聯合報系資料照片
洋投羅里奇在2018年為獅隊貢獻12勝，去年及今年球季他都曾因傷停賽多時，但獅隊仍對他有情有義，願意耐心等待他傷癒復出。 聯合報系資料照片

今年下半季統一獅戰績不俗，一度暫居榜首，頗有強勢攻頂的氣勢，然而洋投戰力一直困擾著獅子軍，要終結多年無冠的悲情史，難度不低。

上週統一獅僅用一名洋投布雷克先發，其他四場先發交給潘威倫、江辰晏、施子謙、林其緯，就連林其緯都相隔3年多再度先發了，不是他們不給洋投先發，而是無洋投可用。

中職規定一軍一次可登錄使用三名洋將，事實上，近兩年統一獅經常只有兩名洋投，甚至只有一名洋投可用，去年4月底羅里奇受傷，直到下半季才傷癒復出，日籍左投知念廣彌4月21日投完就下二軍，不久遭解約，瑞安5月10日才在一軍投球，另一名洋投奧斯丁6月8日投完，不久就因陪老婆生產為由反美，不再為統一獅效力。

統一獅隊新洋投布雷克8月1日起才正式在一軍出賽，暫時紓緩球隊缺乏先發投手的燃眉之急。 聯合報系資料照片
統一獅隊新洋投布雷克8月1日起才正式在一軍出賽，暫時紓緩球隊缺乏先發投手的燃眉之急。 聯合報系資料照片

換句話說，去年上半季統一獅原本很有機會爭季冠軍，卻因長期只有一、兩名洋投可共調度而錯失良機，也讓時任總教練黃甘霖大嘆巧婦難為無米之炊。

今年上半季一開始羅里奇又受傷，5月初才歸隊，但6、7月洛奇、費爾本、達尼爾卻先後因故離隊，新洋投布雷克8月才開始出賽，此時羅里奇又受傷，本季形同提前報銷，另兩名新洋投猛威爾、泰迪因相關防疫規定，短期內無法在一軍出賽。

也就是說，本季統一獅又重蹈去年上半季覆轍，那就是長時間處於只有一、兩名洋投可用，當其他三隊都一直有三名洋投應戰，一來一往之間戰力就差不少。

而且，統一獅不只經常缺洋投，所繳出來的績效也差強人意，從2016年至今，統一獅洋投防禦率都是全聯盟最差，先發勝場數幾乎也是墊底。

獅隊洋投洛奇在大聯盟3季僅出39局、防禦率高達5.77，2017年在韓國職棒曾經吞下14連敗，來到中職後也是幾乎場場被打爆。 聯合報系資料照片
獅隊洋投洛奇在大聯盟3季僅出39局、防禦率高達5.77，2017年在韓國職棒曾經吞下14連敗，來到中職後也是幾乎場場被打爆。 聯合報系資料照片

以去年為例，統一獅洋投先發52場竟只拿到區區12勝，遠不如中信兄弟和富邦悍將的29場先發勝，桃猿的30場先發勝；今年統一獅洋投先發拿到11勝，有比去年好一點，但洋投先發防禦率高達6.13，與中信兄弟的4.06相差甚遠。

持平而論，統一獅打線以「外野三核心」陳傑憲、蘇智傑、林安可為主軸，加上老將高國慶復甦，游擊手林祖傑經常神來一棒，吳桀睿、陳鏞基穩定貢獻，打線其實頗有看頭。

另外，統一獅陳重羽、林祐樂雙捕體制確立，算是相當管用，本土投手戰力也不差，如果洋投三門齊，絕對有逐鹿中原的本錢，只可惜這幾年洋將補強不順遂，羅里奇成績不錯，拿過防禦率王，但他實在太常受傷了，38歲年紀又偏高，未來應該不在統一獅戰力藍圖之內了。

獅隊過去找洋投本領高強，從早期的瑞奇、王漢、阿坡里那、到後來的柏格、費古洛、海克曼都是戰功彪炳，但近年來的洋投卻多是實力不佳，讓獅迷只能頻頻嘆息。 聯合報系資料照片
獅隊過去找洋投本領高強，從早期的瑞奇、王漢、阿坡里那、到後來的柏格、費古洛、海克曼都是戰功彪炳，但近年來的洋投卻多是實力不佳，讓獅迷只能頻頻嘆息。 聯合報系資料照片

回顧統一獅奪冠史，必定具備強而有力的洋投，好比說2000年的柏格，2007年的費古洛，2008、2009年的海克曼，2013年的費古洛、邦勝、坎諾，從2014年到現在就比較少了。如果統一獅想要更上一層樓，洋投戰力持續補強，絕對是刻不容緩的事情。

統一獅

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