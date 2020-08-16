中職／堂弟被牽制出局不開心 陳家駒虧他「愛生氣欸」

陳家駒與陳晨威這對堂兄弟檔，從小吵到大，即便到了中職場上也一樣，前天陳晨威被牽制出局後，拒絕來自堂哥陳家駒的「拍拍」，下個打席就被陳家駒虧：「愛生氣欸！」

前天中信兄弟與樂天桃猿隊交手，陳晨威上壘後蓄勢待發，隨後遭兄弟洋投德保拉牽制出局，當時蹲捕的人就是陳家駒，只見他想上前拍拍堂弟的頭，卻被陳晨威一把撥掉。

陳家駒說：「下個打席上來，我就跟他說，吼！愛生氣耶！」陳晨威回答：「哪有，不想給你碰。」陳家駒再回：「碰一下有什麼關係。」有如小孩吵架般的對話，陳家駒笑說：「我們就從小吵到大啊！」

陳晨威靠一雙快腿跑出名堂，本季以30盜在盜壘榜上獨走，陳家駒則是生涯至今累積2盜，雖有親戚關係，腳程卻很不一樣。

陳家駒表示，「以前沒意識到他有多快，是長大後才覺得怎麼可以那麼快，如果我有他的腳就好了。」

身為捕手，看堂弟的盜壘，陳家駒說要抓他並不容易，「因為他的起跑加速度很快，跑大概五步就知道會不會死了。」也預期他有機會挑戰王威晨2018年跑出的44盜。