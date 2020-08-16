中職／新洋投曼恩出關 與王溢正是能講髒話的交情

樂天桃猿隊新洋投曼恩（Brandon Mann）今天隔離期滿，前往桃園球場報到，談到與王溢正從日職到中職都當隊友，他透露兩人平常靠Instagram聯繫，也聽王溢正說了不少幹話。

曼恩上季在羅德隊出賽14場（1場先發），合計16局，拿下0勝2敗、防禦率3.94，球季結束後未獲續約，原以小聯盟合約加入遊騎兵隊，重回美職體系，但今年因疫情取消小聯盟賽季，他也在6月遭到解約，隨後接受來自猿隊的邀約，再次踏上亞洲戰場。

今天剛結束14天隔離生活，曼恩笑說：「今天早上六點一開門就走出去，呼吸新鮮空氣，本來想去買咖啡，但還沒開。」

曼恩在2011、2012及2019年皆於日本職棒出賽，先後效力橫濱與羅德隊，與陳冠宇、王溢正都當過隊友，王溢正也與曼恩建立了好交情。

曼恩透露，「和溢正聊了很多，用日文、也用英文交談。」兩人原本就是會用Instagram聯繫的好交情，他爆料王溢正和他說了很多幹話、髒話，「很高興能在這裡再見到他。」

總教練曾豪駒表示，曼恩明天將進行體檢，接著到二軍報到，預計投一、兩場後評估他的狀態、球數，再決定是否升一軍，一軍初登板恐怕將在9月10日前後，距離大限9月21日已經沒有多久，「但沒辦法，到時就要決定（要留誰）了。」

曼恩表示，在飯店隔離期間透過轉播收看比賽，但意外的是在轉播中看到更多日職比賽，「先前中職全球第一個開打時，就有注意到中職，是很有競爭力的聯盟。」他表示，自己還未投入中職賽事，還無法談得太多，「或許實際投入比賽後，會有比較多的感覺。」

台灣的溼熱天氣，對洋將向來都是考驗，曼恩也說：「來之前就知道很熱、很濕，在飯店內訓練時，有故意關掉冷氣、打開窗戶，感受一下天氣。」他表示，隔離期間一直維持能做的訓練，「現在就是趕快把投球感覺找回來，我感覺自己能在兩、三周內準備好，但重點還是要看球隊的決定和需求。」