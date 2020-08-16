日職／挨觸身球沒事 王柏融連8場敲安
火腿隊台將王柏融連兩天出賽，今天對上羅德隊雖然一度被觸身球砸中左腳，但並無大礙，下一打席立刻敲安復仇，延續連8場安打，總計3打數1安打，打擊率為6成84，火腿最終以1：6敗給羅德隊。
在休息8天未出賽後，王柏融昨天、今天連續先發對上羅德，今天擔任第一棒、指定打擊，1局上的首打席敲出中外野飛球出局，2局上面對中繼的土居豪人，在2好1壞後，一顆近身球閃避不及，被丟到左腳。
王柏融 センター前— うぽぽりたそ@ファボ規制 (@ham13080609555) August 16, 2020
本日初安打 pic.twitter.com/BBUOZq478p
不過王柏融應無大礙，5局上繼續上場打擊，這回面對洋投桑多斯（Eduard Santos），2好2壞後纏鬥到第7球，敲出中間穿越安打站上一壘，延續在二軍連續8場敲安的好手感。
王柏融在7局上敲出中外野飛球出局，總計3打數1安打，1次觸身球上壘，自7月26日降下二軍後，累積出賽8場，19打數敲出13安，打擊率6成84。
火腿隊雖然在2局上靠著梅林優貴的內野安打，先得1分，不過7局下投手崩盤，江村直也的三分砲逆轉比數，單局失5分，就此丟掉勝利。
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