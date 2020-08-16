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我是MVP／前一場被高國慶三振 高國麟雙響砲復仇

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
高國麟。中華職棒聯盟
高國麟。中華職棒聯盟

比賽時間：8/15 星期六（編號第154場）

對戰組合：富邦悍將vs.統一獅

MVP：富邦悍將 高國麟

單場成績：4打數2安打、5打點，單場雙響砲。

富邦悍將隊外野手高國麟前一場被統一獅隊野手高國慶三振，昨晚兩隊續戰，高國麟以4打數2安打、5打點的表現復仇，而且安打都是全壘打，幫助球隊以11：9擊敗統一獅隊，也獲選單場MVP。

出生花蓮的高國麟，昨天在家人到場加油下，跟哥哥高國輝都有好表現，高國麟認為，無論表現好壞，都只是比賽的一個過程，重點是球隊能不能贏球。

高國麟昨晚在首局從施子謙手中敲出滿貫砲，是生涯第2發滿貫砲，加上8局上的陽春砲，生涯第3次單場雙響砲，他表示，首局只是剛好掌握到失投球，才能夠開轟，還是以球隊戰績為主，照原本的節奏去打就好。

高國麟 富邦悍將 統一獅

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