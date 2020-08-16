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中職／下半季投打狀況多 丘總：要重新來過

聯合報 / 記者婁靖平／桃園報導
上半季冠軍中信兄弟隊，下半季至今戰績不理想。 圖／聯合報系資料照片
上半季冠軍中信兄弟隊，下半季至今戰績不理想。 圖／聯合報系資料照片

上半季冠軍中信兄弟隊，下半季至今戰績不理想，跟上半季開季「軌跡」類似，總教練丘昌榮說：「投打都有些狀況，輸球就是這樣，好像會有很多問題。」

上半季打完前十六場比賽，兄弟拿到七勝、吞九敗，但五月中旬後逐漸上揚，六月甚至打出七連勝顛峰，單月搶回十五勝（五敗），爭冠奠定雄厚本錢。

下半季開打至今，兄弟在十六場比賽只拿六勝（十敗），排名暫時墊底，目前還是三連敗，跟上半季開季初期狀況類似，能不能複製後來居上的劇本，仍須觀察。

上半季奪冠功臣之一的投手黃恩賜，下半季只有一場先發紀錄，之前因手有些痠痛、下二軍調整，丘總認為他雖然無大礙、還是可以投，「但我們不想冒險，先讓他休息」。

牛棚投手蔡齊哲，下半季表現也有些許落差，五日被降到二軍，對投手戰力的調配，也造成影響；他在前天已開始牛棚練投，預計本周在二軍出賽一場後歸隊。

上半季守備表現出色的小將江坤宇，也開始有疲累狀態，昨天未被排進先發，丘昌榮說：「上半季幾乎沒休，他還年輕，讓他休息調整一下。」

丘昌榮告訴江坤宇必須學會，「失誤後怎麼面對新的挑戰」；現在球隊也遇到相同的狀況，各種「意外」擠在一起，大家得要重新來過。

丘昌榮說，接下來就是想辦法克服，「打線看對方投手、參考數據及近況作調整，會有些變動，但會盡量減低」。

丘昌榮 江坤宇 黃恩賜 中信兄弟

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