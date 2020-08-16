中職／換完打擊教練手氣旺 悍將連3場攻10分

富邦悍將隊「換手氣」似乎真的奏效，昨晚在先發投手索沙丟掉八分的情況下，靠著打線火力掩護，以十一比九贏球，連續三場比賽都攻下十分以上，還是今年第一次。

悍將隊下半季火力不振，戰績一度墊底，十一日開始將二軍打擊教練羅根調上一軍，希望能換換手氣，接下來兩場比賽得到十分、十五分，昨晚又攻下雙位數得分，戰績回升，以八勝七敗與樂天桃猿隊並列第二。

悍將隊昨晚一局上就打了八支安打，攻下七分，其中包括高國麟的滿貫砲，八局上高國麟又敲出陽春砲，生涯第三次單場雙響砲，讓悍將隊取得第十分，四打數兩安打、五打點的成績也獲選單場ＭＶＰ。

首局的猛烈攻勢，也給了第一棒李宗賢兩次打擊機會，都敲出安打，加上前一天單場六安，連續八打數敲安，創悍將球團史新紀錄，而隊史最多是二○一四年義大犀牛隊林益全的連十打數安打，也是聯盟最高紀錄。

李宗賢全場六打數三安打，兩分打點都很關鍵，七局上面臨八比八平手，在滿壘時的滾地推進，打下超前分，九局上又在二三壘有人時敲出一分打點安打；李宗賢下半季專心打第一棒，敲出廿四支安打，有七分打點，打擊率三成五三。

索沙四點二局被敲十支安打，失八分，有四分責失，中斷連十三場投滿五局的紀錄，不過平手時退場，無關勝敗，連五場勝投仍有望延續；獅隊先發投手施子謙則創下生涯最短先發紀錄，投一局失七分全是自責分。