中職／打線掩護失分 悍將獵獅三連勝

富邦悍將隊先發洋投索沙投4.2局失8分，不過打線大爆發，敲出18支安打，以11：9擊敗統一獅隊，連三場得分突破雙位數，也拿下三連勝。

悍將隊首局強攻，單局8支安打，包括高國麟的生涯第二發滿貫砲，攻下7分、打了12人次，也讓獅隊先發投手施子謙投完第1局就退場，創下生涯最短先發局數。

悍將隊首局的猛烈攻勢，給了第一棒李宗賢兩次打擊機會，也都敲出安打，加上前一天單場6安，連8打數敲安，創下富邦悍將球團史的新紀錄，而隊史最多是2014年義大犀牛隊林益全的連10打數安打，也是聯盟最高紀錄。

悍將隊4局上蔣智賢陽春砲再添1分，然而先發投手索沙狀況也不穩，獅隊慢慢追分，4局林靖凱、陳傑憲的安打各帶有2分打點，3局陳重廷安打再添1分，5局下林祖傑1分打點二壘打加上林祐樂2分打點一壘打，將比數追成8：8平手。

悍將隊7局上在滿壘時，靠著李宗賢的游擊滾地球推進得到1分，超前為9：8，8局上兩出局後，高國麟又補上一支陽春砲，再添1分，也是個人本季第二次、生涯第三次演出單場雙響砲。

9局上李宗賢又在二三壘有人時敲出安打，攻下1分，獅隊雖然在9局下多添1分，但陳鴻文用再見三振守住勝利。