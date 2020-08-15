快訊

變心了？股市不再獨鍾川普 轉盼民主黨11月贏者全拿

高雄市長補選出現最貴照片 這張照片至少50萬

中職／打線掩護失分 悍將獵獅三連勝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中職，富邦悍將隊高國麟。記者侯永全／攝影 侯永全
中職，富邦悍將隊高國麟。記者侯永全／攝影 侯永全

富邦悍將隊先發洋投索沙投4.2局失8分，不過打線大爆發，敲出18支安打，以11：9擊敗統一獅隊，連三場得分突破雙位數，也拿下三連勝。

悍將隊首局強攻，單局8支安打，包括高國麟的生涯第二發滿貫砲，攻下7分、打了12人次，也讓獅隊先發投手施子謙投完第1局就退場，創下生涯最短先發局數。

悍將隊首局的猛烈攻勢，給了第一棒李宗賢兩次打擊機會，也都敲出安打，加上前一天單場6安，連8打數敲安，創下富邦悍將球團史的新紀錄，而隊史最多是2014年義大犀牛隊林益全的連10打數安打，也是聯盟最高紀錄。

悍將隊4局上蔣智賢陽春砲再添1分，然而先發投手索沙狀況也不穩，獅隊慢慢追分，4局林靖凱、陳傑憲的安打各帶有2分打點，3局陳重廷安打再添1分，5局下林祖傑1分打點二壘打加上林祐樂2分打點一壘打，將比數追成8：8平手。

悍將隊7局上在滿壘時，靠著李宗賢的游擊滾地球推進得到1分，超前為9：8，8局上兩出局後，高國麟又補上一支陽春砲，再添1分，也是個人本季第二次、生涯第三次演出單場雙響砲。

9局上李宗賢又在二三壘有人時敲出安打，攻下1分，獅隊雖然在9局下多添1分，但陳鴻文用再見三振守住勝利。

李宗賢 富邦悍將

延伸閱讀

中職／李宗賢連8打數安打 並列聯盟第三

中職／朱育賢敲桃園第1000轟 廖健富達成猿隊第2萬安

中職／李宗賢單場6安 富邦悍將隊史第一人

中職／索沙再拿一勝 將改寫個人中職單季最多勝

相關新聞

中職／李宗賢連8打數安打 並列聯盟第三

富邦悍將隊李宗賢昨天對統一獅隊單場6打數6安打，今日兩隊續戰，李宗賢前兩打數又敲安，連8打數敲安，與多人並列聯盟第三，聯...

中職／獅隊缺5號投手 林其緯隔3年再當先發

中職明天桃園、花蓮兩場比賽，先發投手都很有看頭，中信兄弟隊魏碩成生涯首次先發，要對上樂天桃猿隊左投王溢正，統一獅隊林其緯...

中職／象猿戰因雨延期 魏碩成初先發暫時「泡湯」

明天要迎接生涯初先發的中信兄弟隊魏碩成，因為今晚比賽延期跟著「泡湯」，明天兄弟先發投手為原定今晚登板的洋投羅傑斯。

中職／陳子豪不斷練習 手感和球棒開始融合

中信兄弟隊陳子豪表現不穩定，本周才回一軍，但在二軍期間，打的比賽並不多，幾乎從早到晚都在訓練，昨天單場敲3安、1轟，好的...

中職／打線掩護失分 悍將獵獅三連勝

富邦悍將隊先發洋投索沙投4.2局失8分，不過打線大爆發，敲出18支安打，以11：9擊敗統一獅隊，連三場得分突破雙位數，也...

日職／隔8天再出賽 王柏融二軍連7場敲安

相隔8天再度回到賽場，日職火腿隊台將王柏融今天在二軍出賽，首打席就敲安，延續連7場安打，總計2打數1安打，打擊率略降至7...

中職／15日桃園象猿戰 因雨順延日期未定

原訂今晚在桃園棒球場舉行的中信兄弟、樂天桃猿隊之戰，受到雨勢影響、場地狀況不佳，無法進行比賽，比賽日程將依聯盟補賽規定另...

中職／若非下雨暫停比賽 霸能無法投到130球

樂天桃猿隊洋投霸能，昨天對中信兄弟隊之戰先發投6局、失6分，內容雖不理想，但單場用球數130球，改寫個人紀錄，他說：「如...

中職／尼寇力沒有受傷 只是投球感覺不好

樂天桃猿隊洋投尼寇力昨天在二軍投7球退場，總教練曾豪駒說：「根據防護員回報，身體沒有傷，單純是投球感覺不好、提前下場。」

中職／「小可愛」江坤宇未先發 丘總：讓他緩和一下

中信兄弟隊「小可愛」江坤宇今天沒有排進先發名單，總教練丘昌榮說：「上半季幾乎沒休，他還年輕，讓他休息調整一下。」

中職／魏碩成16日迎生涯初先發 保持平常心登板

中信兄弟隊新秀投手魏碩成明天初登板先發，總教練丘昌榮希望他能盡量投，「壓力不用太大」，魏碩成對自己也沒有預設目標，「幫助...

中職／下雨仍欲罷不能 曾豪駒感謝霸能續投

樂天桃猿隊打了超過5小時的比賽，最終以11：6逆轉擊敗中信兄弟隊，先發洋投霸能即使遇到下雨中斷，仍主動請纓續投，投出生涯...

熱門新聞

日職／隔8天再出賽 王柏融二軍連7場敲安

NBA／ESPN評選復賽各大獎項 里拉德榮獲MVP

NBA／籃網絕殺落空如釋重負 里拉德直言精疲力盡

拓荒者逆行天下 里拉德背後另一位關鍵硬漢

MLB／超狂跨季20連勝 洋基教頭讚柯爾地表最強

NBA／國王連14年無緣季後賽 總管狄瓦茲辭職下台

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。