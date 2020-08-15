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日本甲子園交流賽 履正社10比1輕取宿敵星稜

中央社 / 東京15日綜合外電報導

日本甲子園高校野球交流賽今天進入第4天賽事，投打俱佳的大阪府履正社高校，以10比1輕取宿敵石川縣星稜高校，這是兩隊自去年夏季甲子園冠軍賽後再次對決。

日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）每年春天舉行，今年進入第92屆，原本預計從3月19日在兵庫縣西宮市甲子園球場開打，進行為期13天賽事，但受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響取消。

因此，日本高校野球連盟（高野連）改邀請原本預計出賽的32校，到阪神甲子園球場舉行「2020年甲子園高校野球交流賽」。

日本朝日新聞報導，履正社高校去年在日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）冠軍賽以5比3力克星稜高校，拿下令和時代首次夏季甲子園冠軍，也是隊史首座冠軍。

星稜今天先發投手是3年級的荻原吟哉，去年夏天時仍是板凳球員，看著站在投手丘大展實力的同校學長、星稜王牌投手奧川恭伸（現效力日本職棒養樂多燕子隊）。

奧川畢業後，承繼奧川1號背號的荻原，去年在明治神宮大賽先發主投迎戰高知縣明德義塾高校，結果失8分吞敗。就在荻原失望之際，奧川不僅為荻原加油，還把自己用的紅色手套送給荻原。

經過去年冬天徹底鍛鍊，荻原增重5公斤讓下盤更穩定，也提升控球能力，主要球路是犀利的滑球。

不過，荻原今天表現不佳，前兩局就被履正社打者接連擊出安打，自己也出現失誤，主投兩局失8分、責失5分被換下場。

中繼上場的2年級投手野口練一直投到7局上結束，主投5局僅責失1分，表現不俗獲讚賞；8局上由3年級的安土慶救援到9局上結束，責失1分。

反觀履正社的3年級投手岩崎峻典表現耀眼，今天主投9局只讓對手敲出6安失1分，並投出6次三振。

除了投手大致壓制星稜打者，履正社的打線也非常活躍，首局先攻下2分，接著又在2局上把握住大局，在兩人出局攻占滿壘的情況下，第3棒打者小深田大地敲出一支帶有兩分打點的一壘安打。

小深田說，雖然當時也想打長打，但如果想取勝，安打的串聯很重要；之後打擊的第4棒捕手關本勇輔、第6棒兩井大貴等人又各自敲出一壘安打（第5棒大西蓮被保送），履正社總計在這半局攻下6分。

回顧兩隊去年在春季甲子園碰頭時，履正社打者完全被奧川壓制；但到了去年夏季甲子園冠軍賽時，履正社打者就變成能掌握奧川的球路而奪勝。

履正社第1棒打者池田凜說，今天的打擊成果是從去年學習到的經驗，不打低球，專挑偏高球打。

另一場比賽由東京都國士館高校以4比3力克福島縣磐城高校，國士館投手中西健登雖然自訴狀況不好，但仍主投9局取得完投勝，全場用127球被敲9安責失3分，投出4次四壞球保送及4次三振，包括9局上的再見三振。

中西健登對於隊友在自己每次掉分就能很快追回分數相挺表示感謝，也說能在這場比賽投出自己最快的時速137公里紀錄，「甲子園真的是拿出超乎自己實力的地方」。

磐城高校王牌投手沖政宗的狀況雖然不算好，也是拚命投完8局。沖政宗去年正式賽防禦率0.90，跟隊長、捕手岩間涼星一起撐起球隊；不過，今年7月以來沖政宗的右肘狀態就不太好。

即使如此，沖政宗還是堅持在投手丘上站到最後，「有人不認為我們有資格打甲子園，所以我想打一場讓大家都認可的比賽」。

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