中職／李宗賢連8打數安打 並列聯盟第三

富邦悍將隊李宗賢昨天對統一獅隊單場6打數6安打，今日兩隊續戰，李宗賢前兩打數又敲安，連8打數敲安，與多人並列聯盟第三，聯盟最高紀錄則是2014年義大犀牛隊林益全的連10打數安打。

李宗賢下半季專任第一棒，也成功扮演開路先鋒角色，昨天悍將以15：3擊敗獅隊，李宗賢單場6安，追平聯盟紀錄、史上第4人，也跑回5分。

今天悍將在花蓮球場續戰獅隊，第1局就攻下7分大局，李宗賢單局獲得2次打擊機會，都敲出一壘打，不過3局上第3打席，敲出滾地，靠野手選擇上壘，中斷連8打數敲安。

連8打數敲安，李宗賢超越胡金龍的連7打數安打，締造富邦接手後的球隊新紀錄，以聯盟紀錄來說，則是第13次出現連8打數安打，林益全連10打數安打排第一，林智勝連9打數安打第二。