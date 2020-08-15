中職／陳子豪不斷練習 手感和球棒開始融合

中信兄弟隊陳子豪表現不穩定，本周才回一軍，但在二軍期間，打的比賽並不多，幾乎從早到晚都在訓練，昨天單場敲3安、1轟，好的手感逐漸和球棒融合。

陳子豪季前熱身賽表現不錯，但開季後慢慢不對勁，「捉不到投手出手點的感覺，怎麼揮都不對」。

5月陳子豪下二軍調整，之後回來一軍雖有起色，8月初又下二軍，總教練丘昌榮在他下去前特地提醒，要注意心態，陳子豪也說：「一直打不好愈來愈急，很多東西跟著亂掉，選球、揮棒都是。」

這次下二軍，陳子豪只打4場比賽，其餘時間都在練習，「外籍教練會排很多課，讓我一直打，手感節奏比較好」。

12日回一軍，陳子豪在花蓮對統一獅隊之戰最後一打席擊出二壘打，總教練丘昌榮覺得他的調整有進步，「手感、自信、準備都要剛好結合，自信心自然會回來」。

儘管昨天單場敲3安，但丘總認為，球員需要不斷、持續地努力，「即使3安，該做的訓練不能少，心態也是，這樣才能持續穩定，不是打一場比賽就代表準備好了，棒球沒這麼簡單」。