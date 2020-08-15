中職／若非下雨暫停比賽 霸能無法投到130球

樂天桃猿隊洋投霸能，昨天對中信兄弟隊之戰先發投6局、失6分，內容雖不理想，但單場用球數130球，改寫個人紀錄，他說：「如果不是下雨暫停，投不到這個球數。」

昨天中信兄弟、樂天桃猿隊在桃園棒球場交手，比賽在2局上、兩人出局後因雨暫停，比賽中斷88分鐘後恢復，霸能續投，「接力」投出個人單場新高用球數紀錄。

霸能在5局上被打回4分，兩隊6：6平手，但隊友在6局下替他打回突圍致勝的5分，靠火力支援拿到本季第8勝（3敗）。

同樣是分段休息續投的兄弟先發洋投德保拉，則在比賽恢復後單局被敲4分，投完5局退場、承擔敗投，也投了112球。

兄弟總教練丘昌榮表示，德保拉當時只投1局而已，投手教練決定讓他繼續上去投完，霸能也已經投了30幾球，「對方跟我們有同樣的基準點，輸球沒有任何藉口」。