快訊

即時開票／陳其邁破40萬票 高市長補選暫時領先

中職／尼寇力沒有受傷 只是投球感覺不好

聯合報 / 記者婁靖平／桃園即時報導
樂天桃猿隊洋投尼寇力昨天在二軍投7球退場，只是單純投球感覺不好。 聯合報系資料照
樂天桃猿隊洋投尼寇力昨天在二軍投7球退場，只是單純投球感覺不好。 聯合報系資料照

樂天桃猿隊洋投尼寇力昨天在二軍投7球退場，總教練曾豪駒說：「根據防護員回報，身體沒有傷，單純是投球感覺不好、提前下場。」

尼寇力因導致肩膀肌肉發炎下二軍，昨天在二軍比賽先發，只投7球、被敲1安、投出四壞球、觸身球保送各1次，1個出局數都沒抓到、提前退場。

只是投球感覺還沒到位，問題比較單純，曾豪駒說：「還會讓他在二軍調整、繼續投，之後看狀況再決定輪調。」

猿隊另名傷兵投手翁瑋均，最近開始「站立」牛棚，明天會正式牛棚投球，曾總說：「他的傷勢發炎狀況下降很多，會持續觀察後續狀況。」

至於新洋投曼恩，明天就可以「出關」，會先到桃園球場動一動、接受體檢，曾豪駒認為，他在二軍需要一、兩次輪值觀察，「目前沒有出賽時間表，要看調整狀況，才能決定何時出賽」。

曾豪駒 牛棚 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／下雨仍欲罷不能 曾豪駒感謝霸能續投

中職／尼寇力7球退場 曾總：等二軍回報

中職／3隊為5號先發苦惱  悍將反倒不擔心

中職／雨神救援 暫解猿隊投手荒

相關新聞

日職／隔8天再出賽 王柏融二軍連7場敲安

相隔8天再度回到賽場，日職火腿隊台將王柏融今天在二軍出賽，首打席就敲安，延續連7場安打，總計2打數1安打，打擊率略降至7...

中職／獅隊缺5號投手 林其緯隔3年再當先發

中職明天桃園、花蓮兩場比賽，先發投手都很有看頭，中信兄弟隊魏碩成生涯首次先發，要對上樂天桃猿隊左投王溢正，統一獅隊林其緯...

中職／魏碩成明天迎接生涯初先發 保持平常心登板

中信兄弟隊新秀投手魏碩成明天初登板先發，總教練丘昌榮希望他能盡量投，「壓力不用太大」，魏碩成對自己也沒有預設目標，「幫助...

中職／尼寇力沒有受傷 只是投球感覺不好

樂天桃猿隊洋投尼寇力昨天在二軍投7球退場，總教練曾豪駒說：「根據防護員回報，身體沒有傷，單純是投球感覺不好、提前下場。」

中職／「小可愛」江坤宇未先發 丘總：讓他緩和一下

中信兄弟隊「小可愛」江坤宇今天沒有排進先發名單，總教練丘昌榮說：「上半季幾乎沒休，他還年輕，讓他休息調整一下。」

中職／下雨仍欲罷不能 曾豪駒感謝霸能續投

樂天桃猿隊打了超過5小時的比賽，最終以11：6逆轉擊敗中信兄弟隊，先發洋投霸能即使遇到下雨中斷，仍主動請纓續投，投出生涯...

圖輯／林承飛關鍵安打 助樂天桃猿擊敗兄弟

樂天桃猿今天在桃園主場迎戰中信兄弟，樂天桃猿派出霸能對戰中信兄弟目前暫居投手三冠王的德保拉，終場樂天桃猿以11：6擊敗中...

中職／兄弟下半季墊底 丘總點出三項關鍵

拿下上半季冠軍的中信兄弟隊，到了下半季戰績不佳，總教練丘昌榮點出三項關鍵，期盼找到固定陣容，要拚戰總冠軍賽「成績也不能太...

中職／朱育賢敲桃園第1000轟 廖健富達成猿隊第2萬安

樂天桃猿隊昨晚在桃園棒球場迎戰中信兄弟隊，三局下一口氣締造兩項紀錄，廖健富先敲出猿隊隊史...

中職／林承飛敲關鍵安 猿隊5小時大戰勝兄弟

樂天桃猿與中信兄弟隊三連戰第一場就打得天昏地暗，加上因雨中斷，總時間超過5小時，最終鏖戰至23點54分結束，猿隊靠著林承...

中職／李宗賢單場6安 富邦悍將隊史第一人

統一獅隊被富邦悍將隊打爆，以3：15吞敗、中止3連勝，悍將隊李宗賢單場敲6安，中職史上第4人、悍將隊史第1人，先發投手陳...

中職／朱育賢砲轟德保拉 桃園球場千轟出爐

樂天桃猿隊今晚在主場對戰中信兄弟隊，3局下一口氣締造兩項紀錄，廖健富先敲出隊史第2萬支安打，朱育賢也敲出桃園球場第一千轟...

熱門新聞

NBA／籃網絕殺落空如釋重負 里拉德直言精疲力盡

拓荒者逆行天下 里拉德背後另一位關鍵硬漢

NBA／國王連14年無緣季後賽 總管狄瓦茲辭職下台

NBA／ESPN評選復賽各大獎項 里拉德榮獲MVP

MLB／超狂跨季20連勝 洋基教頭讚柯爾地表最強

日職／隔8天再出賽 王柏融二軍連7場敲安

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。