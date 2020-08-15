中職／尼寇力沒有受傷 只是投球感覺不好

樂天桃猿隊洋投尼寇力昨天在二軍投7球退場，總教練曾豪駒說：「根據防護員回報，身體沒有傷，單純是投球感覺不好、提前下場。」

尼寇力因導致肩膀肌肉發炎下二軍，昨天在二軍比賽先發，只投7球、被敲1安、投出四壞球、觸身球保送各1次，1個出局數都沒抓到、提前退場。

只是投球感覺還沒到位，問題比較單純，曾豪駒說：「還會讓他在二軍調整、繼續投，之後看狀況再決定輪調。」

猿隊另名傷兵投手翁瑋均，最近開始「站立」牛棚，明天會正式牛棚投球，曾總說：「他的傷勢發炎狀況下降很多，會持續觀察後續狀況。」

至於新洋投曼恩，明天就可以「出關」，會先到桃園球場動一動、接受體檢，曾豪駒認為，他在二軍需要一、兩次輪值觀察，「目前沒有出賽時間表，要看調整狀況，才能決定何時出賽」。