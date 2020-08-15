中職／魏碩成明天迎接生涯初先發 保持平常心登板

中信兄弟隊新秀投手魏碩成明天初登板先發，總教練丘昌榮希望他能盡量投，「壓力不用太大」，魏碩成對自己也沒有預設目標，「幫助球隊贏球最重要」。

魏碩成在去年季中選秀會第2輪被兄弟選走，簽約金380萬元台幣，入隊後都在二軍歷練，今年上半季在二軍出賽14場、先發11場、投48局、戰績4勝4敗、防禦率5.81。

8月6日魏碩成升上一軍，丘昌榮將他視為第5號先發人選之一，12日對統一獅隊之戰，特地讓他登板中繼試身手，投1局、被敲1安、無失分。

上一軍後，教練團希望魏碩成在場邊多觀察打者習性，「要有自己的想法」，他也很努力學習、問學長。

魏碩成說：「李振昌、鄭凱文等學長幾乎都問過，他們經驗很豐富，每個人對打者的看法也不一樣，都吸取一點。」

昨天收到通知要擔任先發，魏碩成沒有太多感覺，也沒有想太多，「上場就是盡量表現，作自己，也沒有特別想法，不管對手是誰，就是把自己最好一面展現出來」。

在一軍場邊觀察多日，魏碩成覺得一軍打者確實比較強，選球好、都很優秀，「但跟二軍比起來，其實沒有太大差異，那裡也有很多好球員在等待機會」。

魏碩成不設定目標，「球隊希望我是什麼角色，就把它扮演好，要我先發就先發、後援就後援，自己保持平常心」。

丘總告訴魏碩成，「盡量投就好，後面還有周磊等中繼投手會幫忙，一局一局投下去」，教練團沒有替他預設投球局數，理論上不會超過100球。