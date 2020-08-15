中職／獅隊缺5號投手 林其緯隔3年再當先發
中職明天桃園、花蓮兩場比賽，先發投手都很有看頭，中信兄弟隊魏碩成生涯首次先發，要對上樂天桃猿隊左投王溢正，統一獅隊林其緯則是相隔3年再度先發，對決富邦悍將隊洋投邦威。
林其緯本季18場登板都從牛棚出賽，22.1局，防禦率2.42，4月底因為傷勢下二軍，7月開始回歸一軍，是球隊倚重的中繼戰力，不過上一次在一軍先發登板，已是2017年3月30日，對Lamigo桃猿隊投3.2局，失6分吞敗。
林其緯效力興農牛隊時期是球隊重要先發一員，2013年球隊名稱換為義大犀牛隊，也開始轉型後援投手，2015年轉隊統一獅後，2017年原本計畫重回先發角色，但僅先發1場，近7年也僅先發過2次，明天將是第3次。
獅隊會將林其緯拉上先發，原因出在洋投頻頻出狀況，羅里奇因手肘傷勢缺陣，兩名新洋投雖已抵台，不過猛威爾尚未在二軍出賽，泰迪今天才隔離出關，只剩下布雷克以及潘威倫、施子謙、江辰晏撐起輪值，第五號先發缺人手。
23歲的魏碩成是去年季中選秀會兄弟第二指名，今年8月12日曾登板中繼測試，對獅隊投1局無失分，被敲1安，另有1次三振，明天將迎接生涯首次先發登板。
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