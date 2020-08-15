日職／隔8天再出賽 王柏融二軍連7場敲安
相隔8天再度回到賽場，日職火腿隊台將王柏融今天在二軍出賽，首打席就敲安，延續連7場安打，總計2打數1安打，打擊率略降至7成50。
王柏融今天擔任第三棒、指定打擊，1局上2出局後上場打擊，敲出右外野一壘打，3局上在二壘有人時選到四壞保送，不過隊友雙殺打加上飛球出局，終止攻勢，未能回來得分，5局上王柏融則敲出三壘滾地出局，7局上被谷口雄也代打換下退場。
王柏融總計2打數1安打，另有1次四壞保送，在二軍累積出賽7場，16打數敲出12安，打擊率從原本的7成86，下降到7成50。
王柏融在7月26日下放二軍調整打擊，先前球隊到外地比賽，因疫情關係避免移動而中斷出賽，王柏融上一次在二軍出賽已是8月6日，不過在二軍的好表現已被日媒「週刊BASEBALL ONLINE」注意到，看好近期內有望升上一軍。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言