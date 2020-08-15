日職／隔8天再出賽 王柏融二軍連7場敲安

相隔8天再度回到賽場，日職火腿隊台將王柏融今天在二軍出賽，首打席就敲安，延續連7場安打，總計2打數1安打，打擊率略降至7成50。

王柏融今天擔任第三棒、指定打擊，1局上2出局後上場打擊，敲出右外野一壘打，3局上在二壘有人時選到四壞保送，不過隊友雙殺打加上飛球出局，終止攻勢，未能回來得分，5局上王柏融則敲出三壘滾地出局，7局上被谷口雄也代打換下退場。

王柏融總計2打數1安打，另有1次四壞保送，在二軍累積出賽7場，16打數敲出12安，打擊率從原本的7成86，下降到7成50。

王柏融在7月26日下放二軍調整打擊，先前球隊到外地比賽，因疫情關係避免移動而中斷出賽，王柏融上一次在二軍出賽已是8月6日，不過在二軍的好表現已被日媒「週刊BASEBALL ONLINE」注意到，看好近期內有望升上一軍。