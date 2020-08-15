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中職／下雨仍欲罷不能 曾豪駒感謝霸能續投

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊先發投手霸能。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊先發投手霸能。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊打了超過5小時的比賽，最終以11：6逆轉擊敗中信兄弟隊，先發洋投霸能即使遇到下雨中斷，仍主動請纓續投，投出生涯最多的130球，以6局失6分的成績，等到打線支援，拿下勝投，總教練曾豪駒說：「很感謝他吃完責任的局數。」

猿隊與兄弟之戰，比賽實際時間為3小時52分，不過加上2局上2出局後因雨中斷，直到23點54分才結束比賽，林承飛表示：「等很久，不知道什麼時候開打，對精神、體力都有一定消耗。」

比賽因雨中斷後，仍由先發的霸能續投，最終投完6局，被敲8安，失6分，有5次三振及5次保送，曾豪駒表示，霸能雖然一開始控球不理想，「但他很有熱情，想要吃完6局，教練團也有一直注意他的球路，確認續航力夠不夠。」

猿隊面對落後、被追平，打線都能追回分數甚至超前，曾豪駒表示，今天打線的串連度夠，也能夠消耗對方投手的用球數，「整體攻擊的型態有慢慢出來。」

林承飛敲出3安打、3打點，獲選單場MVP，他在2局下的二壘打敲回2分追平比數，6局下的5分大局，也敲回球隊的勝利打點，林承飛說：「我們就是積極攻擊，兩好球前想辦法打進場內。」

這一勝也讓猿隊中止三連敗，林承飛說：「不會去想連勝或連敗，只想要把每一場比賽拿下來，能夠贏球，無論投手、野手都很辛苦。」

【中央社桃園15日電】

中職昨天在桃園棒球場的比賽，中間因雨暫停了1個半小時，不過樂天桃猿先發投手霸能燃燒130球投滿6局，加上林承飛、林智平關鍵安打演出，以11比6勝中信兄弟，中止3連敗。

兄弟2局上靠著陳子豪敲2分砲，先馳得點；不過2局下桃猿從兄弟游擊手江坤宇失誤開始，藍寅倫、林承飛接連敲安打得2分，詹智堯遭觸身球後，林智平再敲二壘安打，帶有2分打點；3局下朱育賢轟出2分砲，取得6比2領先。

5局上兄弟的周思齊轟出2分砲，一、二壘有人時，陳子豪敲二壘安打送回2分，形成6比6平手。不過6局下桃猿發動猛攻，打了10個人次，林承飛敲出1打點安打、林智平敲2打點安打、林立敲1打點三壘安打，最後林泓育再補1打點安打，單局攻下5分。

最終桃猿就以11比6擊退兄弟，中止3連敗，也送給兄弟3連敗。林承飛4打數敲出3支安打，包辦3分打點，其中第6局為勝利打點，獲選為單場MVP；開路先鋒林智平也有2支安打演出，包辦4分打點。

林承飛賽後表示，中間暫停了1個半小時，體能都有一定消耗，但還是要積極攻擊、打進場內，「沒想過連敗或連勝，只希望每一場都盡力拿下來，大家都很努力。」教頭曾豪駒表示，這場打線串連不錯，每個棒次都有消耗投手球數，確實擊球。

此戰到2局上因雨勢過大暫停，經過約1個半小時等待及整理後，才再度恢復開打，最後於晚間11時54分結束。史上最晚9局結束時間為晚間12時07分，為2008年米迪亞與統一獅的比賽。

雖然暫停了1個半小時，不過桃猿的先發投手霸能及兄弟的德保拉都續投，霸能用了130球投6局，被敲8支安打，投5次保送、5次三振，失6分，奪下本季第8勝。

對此曾豪駒表示，雖然剛開始霸能控球不理想，「但他很有熱情地把6局吃完，續航力沒有問題，也很感謝他。」因雨暫停過後，曾豪駒指出，並沒有考慮換投，因為當時比賽剛開始而已。

林承飛 曾豪駒 樂天桃猿

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