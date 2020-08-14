中職／林承飛敲關鍵安 猿隊5小時大戰勝兄弟

樂天桃猿與中信兄弟隊三連戰第一場就打得天昏地暗，加上因雨中斷，總時間超過5小時，最終鏖戰至23點54分結束，猿隊靠著林承飛3安打、3打點的表現，以11：6擊敗兄弟，中止三連敗。

兄弟靠著陳子豪在2局上的兩分砲先馳得點，不過比賽在2局上2出局後因突然的大雨中斷，暫停約1個半小時後重新開打，兩隊先發投手都續投。

猿隊2局下先靠著連串安打攻下4分，3局下朱育賢再補上2分砲，反以6：2領先；兄弟5局上敲出4支安打，包括周思齊的兩分砲在內，攻下4分，將比數追平。

朱育賢的2分砲，也是桃園球場自2010年作為中職比賽場地以來的第1000轟，為中職第五座千轟球場。

6局下猿隊面對投了近百球的德保拉，由陳俊秀先選到保送上壘，接下來藍寅倫、林承飛連續兩安敲回超前分，把德保拉打退場，接下來林智平一壘打有2分打點、林立三壘打1分打點、林泓育內野安打敲回第5分。

猿隊先發霸能投出生涯單場最多的130球，6局失6分的成績，等到隊友火力支援，拿下個人第8勝；兄弟先發德保拉5局投了112球，失9分，有5分自責，防禦率從3.64上升到3.89，防禦率王寶座岌岌可危。