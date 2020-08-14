中職／李宗賢單場6安 富邦悍將隊史第一人

統一獅隊被富邦悍將隊打爆，以3：15吞敗、中止3連勝，悍將隊李宗賢單場敲6安，中職史上第4人、悍將隊史第1人，先發投手陳仕朋本季首度投滿8局、拿到勝投、中止個人3連敗。

在李宗賢之前，林智平在2015年3月27日單場敲6安，是史上第一人，之後羅國龍（2016年7月21日）、鄧志偉（2018年8月11日）各有一次6安紀錄。

陳仕朋在4局下被陳傑憲擊出三壘打、吳桀睿敲高飛犧牲打失第1分，5局下再被陳重廷揮出個人本季首轟（兩分砲），投完8局退場，拿到今年球季第5勝（7敗）。

陳仕朋去年4月27日對中信兄弟隊投8局失兩分拿勝投，5月25日對桃猿隊投8局失1分、無責失取勝，是生涯最長先發局數。

悍將隊此戰擊出20支安打，除了李宗賢之外，張進德、蔣智賢、高國麟、林益全、林哲瑄都是單場雙安。

2局上，悍將隊高國麟獲保送，林益全安打、林哲瑄二壘打先得分，連串攻勢就此展開，單局打了11人次，拿下6分奠定勝基。

獅隊先發投手江辰晏只投1.1局，創個人生涯最短先發局數紀錄，承擔敗投；5局上，悍將隊又有10人次的攻勢，單局再拿5分拉開差距。

此戰獅隊用了6名投手，除了江辰晏之外，傅于剛、林威志、江承峰、劉軒荅皆有失分紀錄，野手高國慶9局登板「收拾殘局」，對高國麟投出三振；他去年也有1場後援紀錄（對中信兄弟隊1局、無失分）。

獅隊本周都在花蓮當主場，前兩戰接連對中信兄弟隊拿勝，今天挑戰下半季率先10勝未能成功，目前戰績9勝6敗，仍暫居排頭。