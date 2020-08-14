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中職／朱育賢砲轟德保拉 桃園球場千轟出爐

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿朱育賢擊出桃園球場第一千支全壘打。 記者季相儒／攝影
樂天桃猿朱育賢擊出桃園球場第一千支全壘打。 記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊今晚在主場對戰中信兄弟隊，3局下一口氣締造兩項紀錄，廖健富先敲出隊史第2萬支安打，朱育賢也敲出桃園球場第一千轟，躋身中職史上第五座千轟球場。

今天開賽前桃園球場累積998轟，中信兄弟隊陳子豪先在2局上開轟，比賽一度因雨暫停，復賽後續戰至3局下，廖健富開局敲出的一壘打是猿隊隊史第2萬安，而朱育賢在1出局後，從先發投手德保拉手中敲出兩分砲，締造桃園球場第一千轟紀錄。

中職過去4座千轟球場，分別為台中球場、台南球場、新莊球場，以及已拆除的台北市立棒球場，其中台中球場累積1589轟，為聯盟紀錄。

桃園棒球場於2010年開始成為中職比賽球場，當年3月21日桃園的首場中職例行賽，由統一獅隊高國慶打出桃園球場首轟，接下來的每百轟紀錄，加上朱育賢，有7人都是猿隊打者，其中林泓育占了2次。

猿隊自2011年從高雄北上，開始以桃園為主場，2013年開始將全季60場主場賽事都固定於此，桃園球場千轟中，猿隊累積516轟最多，統一獅隊165轟居次，富邦悍將隊（含興農牛、義大犀牛）162轟、中信兄弟（含兄弟象）157轟。

樂天桃猿朱育賢擊出桃園球場第一千支全壘打。 記者季相儒／攝影
樂天桃猿朱育賢擊出桃園球場第一千支全壘打。 記者季相儒／攝影

中職 朱育賢 中信兄弟

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