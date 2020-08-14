中職／兄弟下半季墊底 丘總：還在尋找固定陣容

上半季拿下冠軍的中信兄弟隊，到了下半季，目前戰績6勝9敗墊底，總教練丘昌榮指出，測試野手陣容、牛棚戰力，是未能穩定取勝的原因，不過他也說：「輸球就是輸球，會盡快固定陣容。」

兄弟在下半季打了15場比賽，有125次的殘壘，得點圈打擊率2成43則是四隊最低，丘昌榮說：「打擊連貫性不太好，特別是對統一這幾場。」

上半季兄弟對統一獅隊16勝4敗，對戰成績一面倒，下半季反倒變成1勝6敗，丘昌榮表示：「確實有點傷腦筋，對統一是打最多場，數據上不太好。」

下半季兄弟主要在測試右外野及二壘的守備人選，丘總希望讓球員輪流上場，維持手感，「可能沒有固定人選，所以戰績沒有很理想。」另外中繼投手也傾向多讓不同球員上場，丘昌榮說：「想要試試看其他投手，面對壓力大的局面的狀況。」

雖然拿下上半季冠軍，不過丘昌榮也知道，根據中職賽制，只是保底季後賽，不代表擁有總冠軍門票，一邊找尋人選，「成績上也不能太差。」